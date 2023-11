Kotsari ja Raieste uus peatreener sai Aadria liigalt ootamatu trahvi

30. oktoobril pidasid Crvena zvezda ja Partizan Aadria liigas tulise Belgradi derbi, mis päädis sellega, et liiga määras Partizanile fännide käitumise eest 3000 euro suuruse trahvi. Mängu lõpus protokolli kantud tehnilise vea eest saatis ABA 200 euro suuruse trahvinõude ka Ivanovicile.

Tegelikkuses vallandati 66-aastane Montenegro peatreener Crvena zvezda peatreeneriametist kehvade tulemuste tõttu üheksa päeva varem ning oli mängu ajaks juba ka Baskonia lootsina välja hõigatud. Belgradi derbis patustas tehnilise veaga Ioannis Sfairopoulos, Aadria liiga andmebaasides ei oldud treenerivahetust märgitud ja nii saadetigi trahv hoopis Ivanovicile.

Tulise loomu poolest tuntud Ivanovic on Baskoniat varasemalt juhendanud aastatel 2000–05, 2008–12 ja 2019–21. Tema käe all tuli Baskonia kolmel korral Hispaania meistriks, sealjuures kolme erinevat nime kandnud meeskonnaga: 2002 oli tiimi nimeks Tau Ceramica, 2010 Caja Laboral ja 2020 juba Baskonia.

Baskonia viimases, 76:88 kaotusega Gran Canariale lõppenud mängus sai Raieste Ivanovici käest ka korralikult sugeda:

Dusko ya no es el que era, ya no da miedo. Pregúntale a Raieste. #Duskina



By @MovistarBasket pic.twitter.com/r2cIJFzTG4