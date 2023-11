100 spordihetke | Kergejõustikutreener Aleksander Tšikin

Tänavu 8. detsembril täitub 100 aastat olümpialiikumisest Eestis. Eesti Rahvusringhäälingu sporditoimetus valis sel puhul välja Eesti spordisajandi sada olulisemat spordisündmust ja -lugu. 51. loo peategelane on kergejõustikutreener Aleksander Tšikin – legendaarne Tšika, kes pika treenerikarjääri jooksul juhendas tuhandeid kergejõustikunoori.

Aleksander Tšikin oli mees, kes sündis ajal, kui käis esimene maailmasõda. Mees, kes treenis 1956. aasta Melbourne'i olümpiavõitjat Vladimir Kutsi. Mees, kes veel selle sajandi alguses kõrges eas – 85-aastasena – oli treeningutel kohal ja juhendas oma õpilasi.

Tšika õpilasteks olid kergejõustiklased Mart Vilt, Tõnu Lepik, Tõnu Kaukis. Sajad, et mitte öelda tuhanded noored said spordipisiku mehelt, kelle jaoks lisaks tulemusele oli väga oluline, et noored tahaksid treenida ja spordimehest kasvaks hea inimene.

Pirita metsa terviserajal asub kilomeetrine kuulus jooksulõik – Tšika sirge. Omanimelist jooksurada igal treeneril ei ole, aga Tšikal on. Selle tähistasid ja märkisid tema õpilased, mis on suur ja püsiv tunnustus legendaarse treeneri elutööle.