Naiste koondis kohtub taas Armeeniaga: saame kiiresti vigade paranduse teha

Eelmisel reedel Armeenias peetud kohtumise võitis Eesti koondis seisuga 4:1. Naiste koondise kaaspeatreener Sirje Kapper kinnitas, et kõik mängijad on terved ning võõrsilmängust ja lennureisist ollakse taastunud. Kapperi sõnul on sama vastasega lühikese aja jooksul kahel korral kohtuda positiivne.

"Saame kiiresti vigade paranduse teha. Mängud on sarnase iseloomuga: võrreldes näiteks eelmise aknaga, kus mängisime Kasahstani ja Iisraeliga, ei toetanud esimene mäng seda, mis meid teises ees ootas. Selles mõttes on praegune olukord ideaalne, aga on ka mõned miinused – vastasel on lihtsam meie mänguks valmistuda ja üllatusmomente tekitada on keerulisem," sõnas Kapper ja lisas, et eesolevas kohtumises on Eesti eesmärk võtta kolm punkti, oma seljatagune puhtana hoida ning kodupubliku ees võimalikult palju väravaid lüüa.

Teisipäevase mängu kohtunikebrigaad tuleb Moldovast. Peakohtuniku ametis on Elena Gobjila, teada abistavad äärekohtunikena Natalia Ceban ja Ana Ciobotaru. Neljas kohtunik on Roman Jitari.

A. Le Coq Arenal toimuva mängu pidulikul avatseremoonial antakse üle meene Kristina Bannikovale, kes mängis möödunud reedel toimunud Rahvuste liiga kohtumises oma 100. mängu naiste koondise särgis. Bannikovast sai sellega läbi ajaloo viies Eesti naisjalgpallur, kes on sellise tähiseni jõudnud.

Eesti – Armeenia kohtumise eel avatakse väravad pealtvaatajatele kell 17.

Eesti koondise koosseis mänguks Armeeniaga:

Väravavahid

13 Karina Kork (23.02.1995) – JK Tabasalu 37/0

12 Keiti Kruusmann (10.06.2003) – Tartu JK Tammeka 2/0

1 Victoria Vihman (05.08.2004) – Tallinna FC Flora 0/0

Kaitsjad

16 Kelly Rosen (23.11.1995) – Tallinna FC Flora 73/1

3 Siret Räämet (31.12.1999) – Tallinna FC Flora 34/0

2 Maarja Saulep (09.05.1991) – Tallinna FC Flora 20/1

15 Eva-Maria Niit (05.02.2002) – Tartu JK Tammeka 9/0

23 Jessika Uleksin (19.01.1997) – Tallinna FC Flora 5/0

21 Rahel Repkin (17.06.1998) – Tartu JK Tammeka 7/0

5 Anette Salei (28.09.2005) – JK Tabasalu 4/0

18 Annegret Kala (03.05.2006) – JK Tammeka Tartu 2/0

Poolkaitsjad

22 Kristina Bannikova (15.06.1991) – Saku Sporting 100/8

8 Kairi Himanen (11.11.1992) – Saku Sporting 69/4

17 Mari Liis Lillemäe (01.09.2000) – Tallinna FC Flora 45/2

7 Liisa Merisalu (15.01.2002) – Tartu JK Tammeka 30/3

4 Renate-Ly Mehevets (02.03.1999) – Tartu JK Tammeka 20/0

10 Jaanika Volkov (20.02.2005) – Tallinna FC Flora 13/0

9 Katrin Kirpu (09.10.2004) – FC Lahti (FIN) 5/1

Ründajad

14 Lisette Tammik (14.10.1998) – Tallinna FC Flora 62/11

11 Emma Treiberg (19.11.2000) – Saku Sporting 33/1

20 Getter Saar (09.11.1999) – Tallinna FC Flora 18/3

19 Katriin Saulus (05.07.2003) – Saku Sporting 4/0

6 Kristina Teern (13.11.2004) – Tallinna FC Flora 1/0

Peatreenerid: Anastassia Morkovkina ja Sirje Kapper

Väravavahtide treener: Martin Kaalma

Kehalise ettevalmistuse treener: Marten Metsniit

Videoanalüütik: Kätlin Hein

Arst: Raul Parik

Füsioterapeudid: Laura Ernits, Kai-Riin Tomera

Psühholoogilise ettevalmistuse treener: Laur Nurkse

Fotograaf: Liisi Troska

Mänedžer: Raili-Raine Ellermaa

***

Armeenia koondise koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

1 Sophine Holland Kevorkian (01.03.2004) – University of San Diego Toreros (USA)

12 Yana Harutyunyan (19.06.2004) – Lernayin Artsakh FC

16 Armine Harutyunyan (19.11.2000) – Lernayin Artsakh FC

Kaitsjad

3 Natasha Tcheki-Jamgotchian (03.01.1996) – AIK (SWE)

4 Savannah Lee Taylor (04.01.1997) – Apollon LFC (CYP)

5 Liana Ghazaryan (15.02.2000) – MFA Žalgiris (LTU)

6 Maria Sakhinova (03.02.2000) – Tallinna FC Ararat (EST)

18 Marine Karapetyan (03.03.1991) – FC Pyunik

21 Hasmik Grigoryan (28.05.2005) – FC Urartu

22 Ani Ghukasyan (12.08.1990) – FC Pyunik

Poolkaitsjad

2 Anet Mehrabyan (09.07.2002) – FC Lernayin Artsakh

7 Anna Dallakyan (30.08.2001) – MFA Žalgiris (LTU)

8 Elina Martirosyan (06.02.2007) – FC Ararat-Armenia

11 Veronika Asatryan (09.06.2002) – Tallinna FC Ararat (EST)

13 Tatev Khachatryan (05.03.2007) – FC Ararat-Armenia

15 Heghine Chopikyan (09.04.2000) – FC Pyunik

Ründajad

9 Oksanna Pizlova (14.11.2000) – FK Okzheypes (KAZ)

14 Claudia Louise Cholakian (29.07.1996) – Northern Tigers FC (AUS)

Peatreener: Artak Adamyan