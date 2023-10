Lisette Tammik: kui juba ühe värava ära lööd, siis tuleb tuhhi juurde

Eesti jalgpallinaiskond tuli esmaspäevasele treeningule heade emotsioonidega, sest Armeeniast võeti kaasa ülekaalukas 4:1 võit. Ründaja Lisette Tammik kiitis head tiimitööd, mis võimaldas tal teha kübaratriki - lüüa ühes mängus kolm väravat.

"Kui juba ühe värava ära lööd, siis tuleb tuhhi juurde ja selle pealt tuli veel kaks väravat. Väga äge. Tahaksin öelda, et see oli võimalik ainult tänu tiimile. Mängisime väga hästi oma olukorrad välja ja suutsime need realiseerida," rääkis eelmise mängu kangelane Lisette Tammik.

Läbi aegade neljanda naisena Eesti koondise eest kübaratriki sooritanud Tammikul löödi Jerevanis säär veriseks ja ta pidi 70. minutil ka vahetust paluma.

"Pall oli lahtine ja libistasime mõlemad olukorda. Vastane tabas siis minu säärt oma putsakorkidega ja sealt see veri siis lahti ka tuli. Hetkeseisuga on tegemist vaid kõva põrutusega. Eks trennis ole näha, kuidas jalg vastu peab, kuid usun, et olen mänguvalmis," lisas Tammik.

Võõrsil olid pealelöögid 13-10 Eesti kasuks. Koondise üks peatreeneritest Sirje Kapper rõhutas mängueelsel pressikonverentsil, et kuna standardolukorrad on vastasele ära näidatud, siis on hea tulemuse jaoks vaja oma asjad väljakul veel kvaliteetsemalt ära teha.

"Kindlasti taga null ja neid võimalusi Armeenialt minimaalseks võtta, et see on meie üks eesmärkidest. Kindlasti maksab publikul homme (teisipäeval - toim) staadionile tulla. Väravaid tähistades hakkab soojem ka. Kindlasti tulge!" ütles Kapper.

Rahvuste liiga mäng Eesti ja Armeenia vahel algab A.Le Coq Arenal teisipäeva õhtul kell 18.00.