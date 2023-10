Tammik: kodus tahame veel rohkem väravaid lüüa

"Alguses oli meil raske enda mängu käima saada. Õhus oli tunda pinget, aga samas tundsin, et mida rohkem aega möödus, seda paremini saime mängu sisse. Olin kindel, et ühel hetkel lööme ära," rääkis kübaratriki löönud Lisette Tammik pärast mängu.

Kuidas õnnestus Tammikul kolm väravat lüüa? "Ma arvan, et selle taga on suur tiimitöö. Esimese värava lõin väga heast tsenderdusest. Teine värav tuli samuti heast tsenderdusest, kellegi puude oli vahel, aga mul õnnestus ikkagi teise pallini jõuda ja ära lüüa. Kolmanda värava puhul nägin, et tagumine nurk on vaba ja lõin ära. Tüdrukud said täna väga hästi hakkama ja suurepärane töö tiimilt," kiitis ründaja võistkonnakaaslasi.

Eesti ja Armeenia lähevad uuesti vastamisi juba järgmisel nädalal. "Kindlasti tahame tänasest mängust kaasa võtta väravate löömise tahte ja isu. Kodus tahame veel rohkem väravaid lüüa ja seljataga nulli hoida," lisas Tammik.

Reedene kohtumine oli eriti meeldejääv Kristina Bannikovale, kes pidas oma 100. kohtumise koondise särgis. "Hetkel on tunne väga hea, sest võitsime. Meie eesmärk on ikkagi alagrupist edasi pääseda. See, et mängisin 100. mängu, on ainult üks suur pluss," sõnas Bannikova.

"Mul on koondises olnud paremaid ja kehvemaid päevi, raskeid ja kergemaid mänge ning mänge, mis on läinud aia taha ja mänge, mis on õnnestunud. Tänane kohtumine oli võistkondlikult väga hea. Saime oma paremuse maksma panna. Vastastel oli paar võimalust, aga usun, et meie ikkagi domineerisime," jätkas juubilar. "Jalgpall on andnud mulle väga laheda teekonna. Olen saanud igal pool maailmas reisida ja jalgpalli mängida. See on ikka uskumatu."

Eesti ja Armeenia järgmine omavaheline mõõduvõtt toimub 31. oktoobril A Le Coq Arenal algusega kell 18.00.