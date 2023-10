Eesti sai juurde neli uut kodukoha korvpalliväljakut

"Vaatamata sellele, et korvpall on Eestis üks armastatumaid spordialasid ja meil on üle tuhande korvpalliväljaku, on paljud neist üsna kehvas seisus ja seda eriti maapiirkondades," vahendab Basket.ee korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi sõnu.

"Liikumisharjumus ja spordiarmastus kujunevad teatavasti noores eas ja tänaseks ametlik olümpiaala 3×3 korvpall on välja kasvanud just nimelt suvisest tänavakorvpallist. Heade tingimustega mänguplatside lisandumine sillutab teed uutele profimängijatele," rõhutas Kuhi avalikke sportimisvõimaluste kättesaadvuse olulisust nii harrastus- kui ka profispordi edendamisel.

Viimati spordinädala raames avatud Sooru väljaku rajamise eestvedaja MTÜ Valgamaa Korvpalliklubi treener Olver Kaljuvee rõhutab, et nemad alustasid väljaku rajamise nimel sihikindlat tööd juba kolm aastat tagasi "Meie eesmärgiks on saada noored praegusel nutiajastul liikuma. Ühe ettevõtja eeskuju pani mitmed teisedki ettevõtted kaasa tulema ja tulemuseks on täna kõigile huvilistele avatud korralik korvpalliväljak, kus juba esimesest õhtust saati noored nutiseadmes istumise asemel värskes õhus kossumängu harjutavad," rõõmustas Kaljuvee.

Tänavuse liikumisaasta kevadel kutsus Betoonimeister kõiki korvpallisõpru osa võtma kodukoha kossuväljaku uuendamise konkursist "Väljakuta pole kossu". Konkursile laekus kokku 37 taotlust 13 maakonnast 33 erinevast asukohast üle Eesti, Tallinnast Võruni ja saartelt Ida-Virumaani. Kuuest konkursi võitnud väljakust on valmis ja avalikkusele tasuta kasutamiseks avatud neli: Tuhalaane Mulgimaal, Saku Harjumaal, Rõuge Võrumaal ja Sooru Valgamaal. Järgmise hooaja alguseks viiakse lõpuni ka Vinni ja Orissaare väljakute ehitus.