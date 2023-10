ROK kaalub e-spordi olümpia korraldamist

E-sport on väga populaarne ennekõike noorte hulgas ja seetõttu huvitub teemast ka ROK. Hiljuti asutati organisatsiooni juures e-spordi komisjon, mida veab endine rahvusvahelise jalgrattaliidu president David Lappartient.

Samuti korraldati tänavu Singapuris üritus Olympic Esports Week, mille abil loodab rahvusvaheline olümpiakomitee e-spordi valdkonnas kanda kinnitada.

"See oli lootustandev algus, aga see on lihtsalt algus," sõnas Bach. "See on nagu igal teisel spordialal - pärast paljutõotavat algust tõeline võistlus alles algab."

ROK-i üritus teenis e-spordi kogukonnalt siiski ka kriitikat, kuna ei arvesta paljude vägivallaelementi sisaldavate populaarsete videomängudega nagu Dota 2, League of Legends ja Counter-Strike.

"E-spordiga tegeleb ja mänge mängib maailmas kolm miljardit inimest," jätkas sakslane. "Hinnanguliselt 500 miljonit neist huvitub spetsiifiliselt e-spordist, mis hõlmab ka virtuaalset sport ja spordisimulatsioone."

"Mis on meie jaoks veelgi olulisem: enamik neist on alla 34-aastaesd. Seetõttu võtsime vastu strateegilise otsuse tegeleda e-spordiga terviklikult. Valisime lähenemise, mis võimaldab meil olla aktiivne e-spordi kogukonnas, jäädes samal ajal truuks endi enam kui sada aastat juhtinud väärtustele."

"Samal ajal austades e-sporti, siis meie väärtused jäävad punaseks jooneks, millest me üle ei astu," lisas Bach. "Meie kristallselge positsioon kogub e-spordi kogukonnas aina enam toetust."

Hetkeseisuga pole teada, kui kaugele on mõte e-spordi olümpiamängudest arenenud, aga ilmselt võib saada infot lisaks pühapäeval, kui istungjärgul käsitletakse ROK-i komisjonide tegevust põhjalikumalt.