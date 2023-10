Paskotši elust Šveitsis: treener on minuga rohkem kui rahul

Eesti koondise möödunud kogunemine septembrikuus kujunes dramaatiliseks mitmeski mõttes. Aga vähemalt ühe mängija ellu tõi see aeg ka positiivse tooni - seni Inglismaal Tottenham Hotspuri noortemeeskonnas mänginud Maksim Paskotši teenis oma esimese täiskasvanute profilepingu Šveitsi kõrgliigaklubist Zürichi Grasshoppersist. Kuu aega hiljem on kogemused ülivõrdelised.

"Ausalt, väga hea. Ma olin üllatunud, kui hästi nad mind omaks võtsid ja ma ei räägi ainult linnast. Zürich on ebareaalne, aga võistkond võttis nii hästi omaks, kõik poisid on nii head ja treener ka aitas. Sain ka minuteid, mis on hea," ütles 20-kordne internatsionaal.

Paskotši on uue klubi särgis teeninud esimesed mänguminutid, sekkudes kolmes mängus vahetusest. Noormees on kannatlikult valmis oma võimalust ootama ja loodab veel sel hooajal ikkagi end rohkem koosseisu kinnitada.

"Muidugi, kõik tahame põhikoosseisus mängida. Rääkisin teeneriga ja ta ütles, et tema on rohkem kui rahul sellega, kuidas ma treenin. Loodetavasti, kui ma niimoodi jätkan, siis tulevad põhikoosseisus mängud ja mänguminutid," ütles Paskotši.

Eelmistes koondise mängudes teenitud kaks suurt kaotust jätavad suhu mõru maitse, kuid Paskotši ei tõttaks neist allajäämistest veel liialt kaugele ulatuvaid järeldusi tegema.

"Kõik saame aru, et natukene teine tase, aga see ei tähenda, et me ei saa võita. See lihtsalt tähendab, et võib-olla meie mängustiil erineb, kuid see ei tähenda, et me ei saa kolm punkti võita," lisas kaitsja.