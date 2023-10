Kristin Tattar jäi Lõuna-Carolinas napilt esikohata

Viimast päeva alustades jagas Tattar soomlanna Eveliina Saloneniga liidrikohta ja sai kuue esimese raja peale kirja kaks birdie't. Seejärel aga tuli mõõn: kõigepealt sai Tattar seitsmendal rajal bogey ja seejärel kaheksandal koguni topelt-bogey.

Järgmise üheksa raja peale teenis eestlane aga par'ide kõrval neli birdie't ja oli viimase raja eel Handleyst kahe viskega maas. Tattar tegi veel ühe birdie, aga Handley piirdus bogey'ga, mis tähendas viiki ja lisaradasid, kus ameeriklanna jäi peale.

Handley viimane päev oli tõesti suurepärane, sest ta sai kirja tulemuse miinus kümme ja nelja päeva summas -23 nagu ka Tattar -23. Neist kahe viske kaugusele jäid soomlannad Salonen ja Henna Blomroos.

Kaidi Allsalu jäi jagama 13. kohta (-2) ja Keiti Tätte 25. kohta (+10).

A two-stroke swing on Hole 6 gives Kristin Tattar the outright lead! pic.twitter.com/Tcq4m7IhaL — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) October 8, 2023

What a putt from Kristin Tattar We've got a tight battle at Winthrop! pic.twitter.com/VEGhcfREHn — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) October 8, 2023

Kristin Tattar has never birdied Hole 18 before today! She just carded her first birdie EVER on Hole 18 to force a playoff!!!



Watch it LIVE here: https://t.co/O3Qx7b0GY0 pic.twitter.com/daOovuiO9l — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) October 8, 2023