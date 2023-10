Eesti kardisportlane teenis MM-il kvalifikatsioonivõidu

OK Juniori ja OK klasside maailmameistrivõistlused said alguse kvalifikatsioonisõitudega, kus näitas kiireimat minekut Dubnitski, kes võitis viienda kvalifikatsioonigrupi ja edestas ringiajaga 47,294 hollandlast Rene Lammersit vaid 0,006 sekundiga, vahendab autosport.ee.

Raske töö tasuks saab noormees startida parimalt stardikohalt kõigis eelsõitudes, mis nädalavahetuse vältel sõidetakse. Samas klassis näitas 70. aega Roland Kuklane, kes kaotas kaasmaalasele parimal ringil 0,571 sekundit. OK klassi ajasõidus mahtus esikümnesse ka lätlane Tomass Stolcermanis

Klassis OK Junior on ainukese eestlasena stardis Meryl Peldes, kes näitas 123 võistleja konkurentsis 46. aega, kaotades võitjale Christian Costoyale 0,416 sekundiga.