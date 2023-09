Spordimuuseum kaasab spordihuvilisi Kuulsuste Halli liikmete valimisel

2020. aastal valis komisjon Eesti Spordi Kuulsuste Halli avaliikmeteks 50 eelmise sajandi silmapaistvat sportlast ja sporditegelast, kuhu eelmisel ehk 2022. aastal lisandusid rahva kaasabil neli Eesti spordile suure panuse andnud ning suurt mõju avaldanud inimest – Jaan Kirsipuu, Arnold Luhaäär, Maret-Mai Otsa-Višnjova ja Aleksander Tšikin. Sellest nädalast saavad taaskord kõik huvilised esitada kandidaate kahes kategoorias: sportlasi, kelle karjääri lõpust on möödunud vähemalt viis aastat, ja spordi mõjutajaid (treener, spordiajakirjanik või –ametnik vm), kes on vähemalt 50-aastased.

"Usun, et Eesti spordifännidel on eeskujuks väga erinevaid sporditegelasi, kes aegade jooksul on Eesti spordiajalugu rikastatud väga paljude silmapaistvate ning eriilmeliste tulemuste ja tegudega," ütles spordimuuseumi juhatuse liige Siim Randoja. "Nüüd on aeg oma sõna sekka öelda ja kaasa rääkida nende valimisel Eesti Spordi Kuulsuste Halli!"

Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum ootab kandidaate kuulsuste halli lisamiseks kuni 29. septembrini, enda kandidaadi saab esitada siin.

Esitatud kandidaatidest teeb lõpliku valiku komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Olümpiaakadeemia ja Eesti Spordiajakirjanike Seltsi esindajad.

Eesti Spordi Kuulsuste Halli praeguste liikmetega saab tutvuda spordimuuseumi kodulehel või kohapeal muuseumi lahtiolekuaegadel.