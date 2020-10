Eesti Spordi Kuulsuste Halli nimetatud Roman Ubakivi: see on üllatav

Au ja kuulsust võitnud Lõvide noortemeeskonna ning hilisem Eesti jalgpallikoondise peatreener Roman Ubakivi valiti Eesti Spordi Kuulsuste Halli spordi mõjutaja kategoorias. Pidulikult kuulutati liikmestaatus välja reedel, Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi taasavamisel. Tänaseks 75-aastasele Ubakivile läheb tunnustus korda.

"Ausalt öeldes on see üllatav, et mind sinna pandi, sest arvan, et seal on palju kõvemad mehed - Kullamid ja Kreed. Ma oleks pidanud rohkem tegema," arvab Ubakivi. "See oli ülevalt alla levinud arvamus, et eestlased ei ole võimelised jalgpalli mängima. Alaväärsuskompleks. See oli mu idee, miks ma üldse hakkasin lastega tegelema. Tahtsin näidata, et eesti lapsed ei ole üldse mitte halvemad, kui teisest rahvusest lapsed. Nad suudavad jalgpalli mängida küll."

Jalgpallikoondis on viimasel ajal tugevasti kriitikat saanud. Ubakivi ütleb seisu hinnates, et on tehtud palju vigu. Noorte eestlaste siirdumist välismaa jalgpalliakadeemiasse peab ta aga sammuks paremuse suunas.

"Viga algab ju noortetööst, kui noored teevad kehvemalt trenni. Kui liidu noortekoondises kunagi [Ott] Mõtsnik ja [Toomas] Krõm olid põhimängijad, siis nemad tegid rohkem trenni kui täna tehakse. Mida me siis ootame? Jalgpall liigub ju edasi! Toomas ise on rääkinud, et kui näitab oma treeningpäevikuid poistele, siis imestavad, et kas nii on võimalik? Muidugi on võimalik - on vaja ainult tahet ja eesmärki," usub Ubakivi.

Maksimalistina ütleb Ubakivi lõpetuseks, et Eesti koondise eesmärk peab olema Euroopa meistritiitel. Kes ei taha võita, see on spordis alati kaotaja.