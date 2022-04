Kuulsuste Halli lisandusid Šmigun-Vähi, Nool, Jaanson ja Tammer

Eesti Spordi Kuulsuste Hall austab ja tõstab esile Eesti spordi läbi aegade mõjukamaid sportlaseid ja taustajõude. 2020. aastal valis komisjon kuulsuste halli avaliikmeteks 50 eelmise sajandi silmapaistvat sportlast ja sporditegelast ning see on iga-aastaselt täienemas kahe kuni nelja Eesti spordiloo suurkujuga, kelle karjääri lõpust on möödunud vähemalt viis aastat.

"Eesti Spordi Kuulsuste Hall on ühest küljest sümboolne austusavaldus silmapaistvatele isikutele Eesti spordiloos – alates märgilistest teerajajatest kuni edukaimate spordisangariteni. Teisalt on see aga ka väga eriline ruumiline keskkond, mis pakub võimaluse suurimaid saavutusi videopildis ehedalt taas läbi elada ning põlvkondadeüleselt jagada," selgitas spordimuuseumi juhatuse liige Siim Randoja muuseumi kodulehel.

2021. aasta lõpus oli kõigil huvilistel võimalik esitada esimesed uute liikmete kandidaadid. Rahvas pakkus omalt poolt välja üle 30 erineva sportlase ja 15 spordimõjutaja, kelle seast lõpliku valiku tegi komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Olümpiaakadeemia ja Eesti Spordiajakirjanike Seltsi esindajad.

Kuulsuste halli uued liikmed sportlaste kategoorias:

Kristina Šmigun-Vähi, kahekordne olümpiavõitja, maailmameister, kaheksakordne Eesti aasta naissportlane

Erki Nool, olümpiavõitja, Euroopa meister, neljakordne Eesti aasta meessportlane

Jüri Jaanson, olümpiamedalist, maailmameister, Euroopa meister, kolmekordne Eesti aasta meessportlane

Spordi mõjutajate kategoorias lisandus:

Harald Tammer, endine tippsportlane, hilisem pikaaegne spordijuht ja spordiajakirjanduse teerajaja

Kõik kuulsuste halli liikmed saavad Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi uue püsinäituse väärikaimasse saali personaalse eriväljapaneku – seinasuurusele ekraanile projitseeritava videoloo, autahvli, eluloo arvutikonsoolil ning võimalusel esemelise väljapaneku.