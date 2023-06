Selgusid Eesti Spordi Kuulsuste Halli uued liikmed

2022. aastal lisandunud liikmeteks sportlaste kategoorias valiti profirattur Jaan Kirsipuu, tõstja Arnold Luhaäär ja korvpallur Maret-Mai Otsa-Višnjova. Spordi mõjutajana osutus valituks kergejõustiku treener Aleksander Tšikin.

Eelmise aasta lõpus oli kõigil huvilistel võimalik esitada uute liikmete kandidaate, kelle seast lõpliku valiku tegi komisjon. Komisjoni kuuluvad Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi, Eesti Olümpiakomitee, Eesti Olümpiaakadeemia ja Eesti Spordiajakirjanike Seltsi esindajad.

"Eesti Spordi Kuulsuste Hall on üks spordimuuseumi püsinäituse kesksemaid ruume ning rõõm on tõdeda, et see iga aasta mitme spordisangari võrra rikkamaks saab. See näitab, et sport ja eri ajastute spordikangelased kannavad Eesti kultuuriruumis olulist rolli," sõnas spordimuuseumi juhatuse liige Siim Randoja.

Kõik kuulsuste halli liikmed saavad Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi uue püsinäituse väärikaimasse saali personaalse eriväljapaneku - seinasuurusele ekraanile projitseeritava videoloo, autahvli, eluloo arvutikonsoolil ning võimalusel esemelise väljapaneku.

Kuulsuste halli uued liikmed sportlaste kategoorias:

Jaan Kirsipuu, paljukordne Eesti meister, Tour de France'i üldliider kuuel etapil ja neljakordne etapivõitja ning Vuelta a España etapivõitja

Arnold Luhaäär, 2-kordne maailma- ja 7-kordne olümpiarekordi omanik, olümpiapronks ja -hõbe, MM-pronks ja EM-hõbemedalist

Maret-Mai Otsa-Višnjova, maailmameister, neljakordne Euroopa meister, EM-hõbemedalist, kolmekordne rahvusvaheliste noorsoomängude võitja, Nõukogude Liidu meistrivõistluste mitmekordne medalivõitja ning paljukordne Eesti ja Valgevene meister

Spordi mõjutajate kategoorias lisandus:

Aleksander Tšikin, mitmekordne Eesti meister kergejõustiku jooksualadel, Eesti koondislane kergejõustikus, paljude edukate sportlaste juhendaja ning Kalevi treener rohkem kui 60 aasta jooksul

Eesti Spordi Kuulsuste Hall austab ja tõstab esile Eesti spordi läbi aegade mõjukamaid sportlaseid ja taustajõude. 2020. aastal valis komisjon kuulsuste halli avaliikmeteks 50 eelmise sajandi silmapaistvat sportlast ja sporditegelast ning see on iga-aastaselt täienemas kahe kuni nelja Eesti spordiloo suurkujuga, kelle karjääri lõpust on möödunud vähemalt viis aastat.

Eesti Spordi Kuulsuste Halli praeguste liikmetega saab tutvuda spordimuuseumi kodulehel või kohapeal muuseumi lahtiolekuaegadel.