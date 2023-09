Monza ringrajal võistlussõidu võitnud Volt: lõpuks ometi tuli võit koju

Autoringrajasõitja Ruben Volt (ALM Honda Racing) näitas nädalavahetusel Itaalias Monza ringrajal head minekut, teenides kvalifikatsioonivõidu järel teises võistlussõidus võidu. Ringrajasõitja ütles ERR-ile, et edasised ootused on kõrged.

Volt võitis nädalavahetusel kvalifikatsioonisõidu ning teenis esimeses võistlussõidus neljanda koha. Pisikesest ebaõnnest hoolimata suutis eestlane teiseks sõiduks hästi häälestuda ja tegi hooaja parima stardi.

"Ma olen väga rahul selle tulemusega, väärisime seda ikkagi terve tiimiga. Kaks ja pool aastat sarjades oleme üritanud ja üritanud. Koguaeg on mingi ebaõnn - mis ei ole kokku läinud, tähed ei ole olnud õigesti. Ja nüüd lõpuks ometi, esimest korda, tuli see võit koju," ütles 17-aastane ringrajasõitja ERR-ile.

Teises sõidus startis Volt kümnendalt kohalt, kuna selles sõidus oli kvalifikatsiooni järjestus pööratud. Volt oli heas hoos ja tõusis kiirelt teisele positsioonile. Kasutades ära konkurendi nõrgad kohad, tõusis ta esimeseks ja võitis kümne ringi pikkuse võidusõidu, vahendab Eesti Autospordi Liit.

Sügisel on ootamas veel üks sõit Euroopa sarjas ja kaks Itaalia sarjas. "Võiks ikka stabiilselt tulla igal etapil poodiumile. Kiirus näitab, et see on täitsa võimalik. Aga eks me peame ikka kohale minema ja vaatama, kuidas, mis ja mida, aga nüüd on ootused kõrged," lisas Volt.