Eesti väravat kaitsnud Kork: täna jäi i-le täpp panemata

Kasahstani parim väravavõimalus avanes kohtumise lõpus, kui külaliste mängija pääses üks-ühele vastamisi Eesti väravavahi Karina Korgiga, kuid puurilukk suutis vastase pealelöögi tõrjuda. "Mängu lõpus oli tegemist. Kogu mängu kohta ei saa seda öelda, aga see üks olukord lõpus tuli," ütles Kork.

"Mina ise tundsin enne kohtumist närvilisust. Rahvuste liiga on ikkagi uus võistlus, vastane küll tuttav, aga mängivad uue peatreeneri käe all. Aimasime, mida nad võivad meie vastu teha, aga kindlad ei saanud olla. Pidime kiiresti kohanema. Kasahstan pani kinni kesktsooni, mida lootsime kasutada, mis tähendas, et pidime ise selle platsil lahendama. Sellega läks natukene aega, aga usun, et saime mängu väga hästi sisse ja seda näitas ka see, et vastased hakkasid aega venitama ja mängu tapma," võttis puurilukk kohtumise kokku.

Kork tõi veel välja, et Eesti koondise üldine tase on viimastel aastatel tõusnud ja kvaliteeti jagub ka varumängijate pingile. "Teisel poolajal tõid kõik viis vahetust värskust juurde. Treeneritele on päris suur peavalu see, keda algkoosseisu valida. Täna jäi i-le täpp panemata, aga küll me murekohad korda lihvime."

Eesti koondise järgmine kohtumine toimub teisipäeval, 26. septembril, kui Rahvuste liiga teises kohtumises minnakse vastamisi Iisraeliga. "Ausalt öeldes väga palju neist ei tea. Teame, et nad on meist tugevamad, aga mitte peajagu üle. Tuleb rohkem kaitses mängimist, aga kindlasti saame rünnata," lisas Kork.