Naiste jalgpallikoondis alustab reedel uhiuut Rahvuste liigat

51 Euroopa rahvusnaiskonda on jalgpalli Rahvuste liigas jagatud A, B ja C tugevusgruppi. UEFA lõi uue formaadi, et kasvatada tasavägiste ja aktraktiivsete mängude arvu.

"Rahvuste liigas on kindlasti väga eriline mängida," kinnitas ERR-ile koondise ründaja Getter Saar. "Tegemist on uue formaadiga. Meil on võimalus sellest osa saada ja panna ennast proovile rahvusvahelisel tasemel võistkondade vastu, kes on rohkem meie tasemele lähemal."

Eesti kuulub 19 koondisega C-tugevusgruppi ning mängib neljandas alagrupis Iisraeli, Armeenia ja Kasahstaniga. Esmalt minnakse kokku Kasahstaniga, keda mullu kahel korral MM-valiksarjas võideti. 23-aastane ründaja Saar, kes õpib Tallinna Tehnikaülikoolis IT-d ja töötab LHV pangas mobiiliäpi testijana, lõi Kasahstanile kodus kaks ja võõrsil ühe värava.

"Lõin mõlemas mängus väravad, mõlemad mängud võitsime. Väravad olid võistkondliku töö tulemus. Minu roll oli seal lõpus see pall sisse saada. Võistkondliku mänguga suutsime need olukorrad luua ja tänu sellele ka võita," sõnas Saar.

Samuti Kasahstani vastu mullu skoorinud ründaja Lisette Tammiku sõnul on homne mäng Tartus Tamme staadionil teisest puust, sest Kasahstani koondis sai suvel uue peatreeneri.

"Ma arvan, et meid ootab ees üsna uus tiim, sest neil on treener vahetunud ja kõik algab nullist. Peame hästi kohanema," tõdes ainus Eesti liigas mängiv naisproff.

Kõrgeimas ehk A-divisjonis teenivad kaks veebruaris finaali jõudnud naiskonda pääsme Pariisi olümpiamängudele. Kui üks kahest finalistist on OM-i korraldaja Prantsusmaa, saab olümpiapääsme kolmanda koha teeninud koondis.

Eesti hakkab C-divisjonis võitlema pääsme eest keskmisesse tugevusgruppi. Iga alagrupi võitjad pääsevad otse B-divisjoni, kolm parimat teise koha saanud koondist kohtuvad play-off'is B-divisjoni kolme parima kolmanda koha omanikuga, selgitamaks tõusjaid ja langejaid.

Rahvuste liiga tulemused on määrajaks ka järgmise aasta veebruaris algavaks 2025. aasta EM-finaalturniiri valiksarjaks, mis mängitakse Rahvuste liigaga identse turniirisüsteemi alusel: A-liiga 16, B-liiga 16 ja C-liiga 19 naiskonnaga neljastes või kolmestes alagruppides.

Suvel esmakordselt maailmameistriks kroonitud Hispaania kuulub Rahvuste liiga kõrgeimas divisjonis neljandasse gruppi koos Rootsi, Itaalia ja järgmist EM-finaalturniiri võõrustava Šveitsiga. Sealjuures selgus hispaanlannade esindusvõistkonna osalemine alles üsna viimasel hetkel: pärast MM-i finaalile järgnenud skandaali alustasid maailmameistrid alaliidu vastast boikotti, mis lõppes alles kolmapäeva varahommikul pärast seda, kui Hispaania jalgpalliliit lubas mängijatele, et riigi jalgpallistruktuuris leiavad aset suured muudatused.

Inglismaa vastasteks on esimeses grupis Holland, Belgia ja Šotimaa, teises grupis hakkavad üksteiselt mõõtu võtma Prantsusmaa, Norra, Austria ja Portugal ning kolmandas Saksamaa, Taani, Island ja Wales.