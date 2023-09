Hispaania naiskonna koosseisu kuuluvad mitmed boikoteerivad mängijad

Septembri alguses vabastas Hispaania jalgpalliliit ametist juba varasemalt Hispaania jalgpallikogukonnas vastuoluliseks saanud peatreeneri Jorge Vilda. Naiskonna uueks peatreeneriks sai viis aastat Vilda abitreeneriks olnud Montserrat Tome, kes on Hispaania ajaloo esimene naispeatreener.

20. augustil puhkenud suudlusskandaal algas maailmameistrivõistluste autasustamisel, kui alaliidu president Rubiales Jenni Hermosot otse suule suudles, hoides tal samal ajal mõlema käega peast kinni. Järgnenud nädalatel rullus skandaal üha suuremaks ja eelmise nädala lõpus teatas Rubiales tagasiastumisest, aga sõnas reedesel kohtuistungil jätkuvalt, et ei näe olukorras endal süüd.

Skandaali puhkedes teatasid Hispaania naisjalgpallurid, et ei mängi ühtegi koondisemängu enne, kui alaliidu president Luis Rubiales on ametist maha võetud. Reedel teatasid nad, et jätkavad boikotiga, sest tahavad Hispaania jalgpallikorralduses suuremaid muudatusi.

"Toimunud muutused ei ole olnud piisavad, et mängijad end ohutult ja austatult tunneksid. Hispaania naiskonna mängijad on professionaalid ja meid täidab uhkusega eelkõige koondisesärgi kandmine," sõnasid maailmameistrid. "Just sel põhjusel usume, et on aeg võidelda ja näidata, et sellistel olukordadel pole meie jalgpallis kohta ja et praegune struktuur vajab muutmist."

Esmaspäeval avalikustas aga uus peatreener Montse Tome koosseisu, millesse kuuluvad muuseas 15 võiduka naiskonna mängijat. Tome ütles pressikonverentsil, et on mängijatega rääkinud, kuid ei tahtnud boikotti kommenteerida. "See on uue faasi algus, kell tiksub. Me ei võta minevikust midagi kaasa ja tahame päriselt nende mängijatega ühenduda," sõnas peatreener.

Koosseisus Jenni Hermoso nime ei leia. "Me seisame Jenniga. Usume, et niimoodi saame teda kõige paremini kaitsta, aga loodame Jenni peale," lisas Tome.

Hispaania naiste jalgpallikoondis kohtub reedel Rootsiga ja järgmisel teisipäeval Šveitsiga.