Morkovkina Rahvuste liigast: kõige tähtsam on see, et lööksime väravaid

Nädal aega on jalgpalli rahvusnaiskonna koduks Tartu, kus koondis peab Tamme staadionil oma esimesed ajaloolised Euroopa Rahvuste Liiga mängud. Peatreenerite Anastassia Morkovkina ja Sirje Kapperi juhendamisel on pooleteist aastaga saavutatud ühtsus ja loodud hea sisekliima, et õpingute ja töö kõrvalt koondise mängudele tulnud naised saaksid endast parima välja pigistada.

"Oleme poolteist aastat teinud tööd selle nimel, et nad kõik tunneksid ennast väga vajalikuna ja tegelikult oleme selle üle väga uhked," ütles Morkovkina.

Kaitsja Siret Räämet on geoinformaatika spetsialist ja saab sülearvutiga vajalikud tööd ka nüüd koondise kogunemise ajal Tartus tehtud. "Mina võtsin endaga natukene tööd kaasa, aga õnneks on mul selline võimalus, et saan laagris olles rohkem jalgpallile pühenduda. Olen mõnusa tasakaalu leidnud," sõnas Räämet.

Kahes esimeses mängus ei saa vigastuse tõttu naiskonda aidata suurte kogemustega kapten Inna Kiss-Zlindis. Nii tuleb teistel kaitseliini mängijatel ja kogu tiimil näidata eriti head keskendumist. "Eks kindlasti Inna on olnud see mängija, kes võistkonnas meelestatust kõrgel hoiab. Arvan, et meil on ka teisi mängijaid, kes suudavad selle rolli üle võtta ja ma ei usu, et sellest probleeme tekib," lisas Räämet.

Rahvuste liiga esimesed vastased Kasahstan ja Iisrael tuleva väljakule professionaalsete mängijatega ja seetõttu on Morkovkina sõnul konkurendid soosiku rollis, kuid Eesti plaanib näidata head vastupanu ja väravaid lüüa. Viimases koondise mängus, mis peeti juulis Türgiga, võitles naiskond välja 2:2 viigi.

"Me usume oma tüdrukutesse meeletult palju. Kindlasti tulevad meil väga rasked mängud, aga praegu on väga põnev periood. Kõige tähtsam on see, et lööksime väravaid," lausus Morkovkina.

Mängupilet maksab viis eurot ja rahvusnaiskond ootab reedel, kui peetakse avamäng Kashastaniga, poolehoidjaid Tartus Tamme staadioni tribüünile.