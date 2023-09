Mäe MM-i eel: kui me ei taha teistele kõike näidata, peame sparrima meestega

Epp, kuidas sa oled veetnud oma suve? Kui palju on kulgenud ettevalmistuse tähe all ja mis hetkest sa hakkasid oma ettevalmistust rohkem MM-iks lihvima?

Eks peale EM-i, mis eil läinud kõige paremini, oli lühike paus, siis alustasime jälle treeningutega. Selle aasta MM on kindlasti tugevam kui eelmistel aastatel, kuna mängus on olümpiapiletid. Sisuliselt kogu see suvi läks mööda ettevalmistuse tähe all.

Milline on see ettevalmistus olnud, kas sa saaksid seda natukene kirjeldada ja kust sa oled abi otsinud?

Meil on võrreldes eelmiste hooaegadega olnud väga palju laagreid, matitrenne. Kui EM-i eelsel perioodil võib-olla oligi see, et matitrenni ei saanud piisavalt palju, siis nüüd me seda osakaalu tõstsime päris korralikult.

Mis aitas sul seda matitreeningu osakaalu tõsta? Sa oled endale toonud nii-öelda sparringpartneri?

Jah, mul on ka praegu üks treeningkaaslane siin. Oleme seda kasutanud rohkem sellel perioodil enne MM-i, aga ka muidugi ka välislaagrid.

Ma ei tea, kui paljud sinu sparringpartneritest on olnud mehed, praegune on meessoost. Kui palju see erineb maadlemisest naissoost partneriga, on seal oma iseärasusi, erinevusi, aitaks sul paremini valmistuda naistega maadlemine või ei ole sellel olulist vahet?

Kindlasti on vahe naiste ja meestega maadlemisel. Kuna laagrites ma maadlen tegelikult kogu aeg oma konkurentidega, siis see on tegelikult üks miinuskoht. Meil ei ole aga suuri naisi kuskilt niimoodi võtta. Kui treeningpartneriks võtta minu oma kaalu tüdruk, tähendab see, et ta on minu konkurent. Kui me tahame kodus tööd teha väga tehniliste asjadega, mida me ei taha oma konkurentidele näidata, siis me peame kasutama mehi.

Laagrites, nagu sa ütlesid - ei taha konkurentidele näidata. Aga midagi oled ilmselt laagrites näinud ja saanud kõrva taha panna. Millises seisus konkurendid on?

Absoluutselt, iga laagris käimine on selline, et kuigi sa ei taha midagi konkurentidele näidata, siis osaliselt sa ikkagi seda teed, nad saavad sind tunnetada ja mina võtan seda samamoodi teistelt vastastelt. Konkurents on sellel aastal kindlasti tugev: hoolimata sellest, et mõned tugevad vastased on vigastuse tõttu väljas, on neid, kes on tulnud pausilt tagasi, näiteks ameeriklanna, kes sai vahepeal kaksikud ja on nüüd tulnud uuesti olümpiapiletit püüdma. Nad löövad natukene kaardid sassi, esimesed kaheksa pannakse küll juba tabelisse ära, aga on tugevaid, kes lükatakse sinna igale poole vahele, kellel ei ole reitingut. Kindlasti saab olema väga huvitav MM.

Mis on sinu eesmärk? Oled sa endale midagi peas paika pannud? Sa oled peaaegu alati olnud väga edukas. Kindlasti see on midagi, mis sulle sisemist motivatsiooni annab, aga võib-olla ka paneb pingeid?

Kindlasti minu eesmärk sellel MM-il on olümpiapilet kätte saada. See oleks kõige parem lahendus võtta see esimesel võimalusel ära, mitte jätta seda kevadesse. Ja ma ütlen, et aastad ei ole vennad. See aasta on olnud raskem kui eelmised aastad, nii et ma ei taha ka liigseid medalilootusi endale panna. Minu jaoks on praegu oluline olümpiapilet.

Kui paljud OM-pileti saavad?

Esimesed viis. Aga kvalifitseerumise süsteem on pisut teine kui eelmistel MM-idel, mis olümpiale pääsu andsid. Varem pääsesid esimesed kuus, mis tähendas, et kui sa jõudsid juba pronksimatši välja, siis sõltumata sellest, kas sa võidad või kaotad, sa saad selle pääsme kätte. Sel aastal on see muudatus toodud sisse, et pronksi kaotanud, ehk siis meie mõistes viiendad kohad maadlevad veel peale finaale ühe matši ja sealt tuleb siis see pääse. See kindlasti muudab väga palju.