Katrina Lehis: tuleb üks karm, aga samas ka põnev hooaeg

"Plaanid on ikka suured. Väike mõttepaus tuli pärast MM-i sisse teha. Kuna tagasitulek oli kiire ja kui [olümpia] kvalifikatsioon ei oleks peale pressinud, siis oleks võib-olla pikemaltki võtnud selle aja," lausus Lehis ERR-ile.

"Aga see oli konarlik, ei läinud nii hästi, kui oleks ise lootnud. Aga nüüd on tehtud oma järeldused, homme algab uus hooaeg ja ma ei hakka mingeid suuri sõnu tegema, üritan oma põhitegevused rajal teha. Tuleb üks karm hooaeg, aga samas ka põnev. Vaatame mõne kuu pärast, mis seis on. "

Lehise sõnul erilist puhkust kahe hooaja vahel ei tulnud. Ja loodetavasti lõppeb järgmine olümpiamängudega Pariisis. "Tallinna Mõõk kahjuks ei toimu ja see on Itaalias. Aga enne seda toimub homme Eesti karikas ja väiksemad turniirid, kus saab end MK-etappideks soojendada," lausus ta. "Põhieesmärk on end käima saada ja Itaalias võimalikult hästi vehelda."

"Saab natuke võistluspinget endasse enne kui päris karussell pihta hakkab. See tuleb kindlasti kasuks."

Lehis on teinud viimasel ajal trenni T1 kaubanduskeskuses valminud üheksa rajaga vehklemissaalis, mis reedel ametlikult avati. "Trenne on siin juba kõvasti tehtud. Ma lugenud kindlasti ei ole ja see oleks praeguseks ka sassi läinud. Trenne on tehtud kõvasti ja on väga hea," ütles ta.

"Esiteks on siia väga hea tulla. Ta on väga kesklinna läheda. Asukoht on väga hea, mida on ka paljud lapsevanemad öelnud," kiitis Lehis treeningpaika.

"Siin on apteek, kui on midagi vaja... on olemas toidupood. Kõik on käe-jala juures. Kui mõnikord ei taha kahe trenni vahel koju minna, siis saab ka lõunat süüa ja aega parajaks teha. Selles mõttes on väga-väga mugav."