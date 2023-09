Flora sai Meistrite liiga eelringis ülivalusa kaotuse

Flora jäi mängus kahel korral kaotusseisu, aga suutis sellele vaatamata 3:2 juhtima minna: Nicole Kozlova 27. minuti väravale vastas Lisette Tammik 38. minutil, Jana Kotõki 44. minuti tabamusele Mari Liis Lillemäe kolm minutit pärast teise poolaja algust.

Jessika Uleksini värav viis 78. minutil Flora edasipääsu lävele, aga Katerõna Korsun suutis 88. minutil viigistada ning kolm minutit pärast lisaaja algust tõi Roksolana Kravtšuki värav Vorsklale, kus mängivad mitu Ukraina koondislast, ikkagi 4:3 võidu.

Tallinna FC Flora peatreener Aleksandra Ševoldajeva sõnul mängisid vastased nii nagu nad arvasid. "Oli selline lahtine mäng, vastased tekitasid ohtlikke momente läbi tsenderduste ja läbisöötude ning ründasid mitme mängijaga. Kokkuvõttes oli selline üles-alla mäng, kord nemad, siis meie – saime palliga mängida, surve üleval peale panna, ohtlikke olukordi tekitada, kaks korda kaotusseisust välja tulla ja juhtima minna, aga lõpuks oli vastane ohtlikum," ütles peatreener.

Kuigi Ševoldajeva sõnul oli tegu valusa kaotusega, saab siit palju kaasa võtta, et laupäevaseks vastaseks valmis olla. "Tänasest on kindlasti rohkem positiivseid asju kaasa võtta, tuleb vaid korra hinge tõmmata ja tööle hakata – leida üles kõik võtmekohad, vaadata, mis meid ees ootab ja leida parim lahendus selleks, et olla võimalikult edukad," ütles Ševoldajeva.

Poltava naiskond mängib laupäeval edasipääsu nimel turniiri võõrustaja Sarajevo FK 2000 ning Horvaatia klubi Osijeki vahelise matši võitjaga. Flora kohtub tolle matši kaotajaga kolmanda koha mängus. Laupäevase kvalifikatsiooniturniiri finaali võitja liigub edasi teise ringi ja seal võites tagatakse koht Meistrite liiga alagrupiturniiril.