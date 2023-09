Eesti - Rootsi valikmänguks on müüdud üle 10 000 pileti

Eesti Jalgpalli Liidu peadirektor Tõnu Sireli sõnul tuleb mängule pääsmete soetamisega kiirustada. "Teist mängu järjest võib A. Le Coq Arenale meeste koondise mängule tulla täismaja. Huvi on meeldivalt suur! On oluline, et pealtvaatajad varuksid staadionile tulles aega ning oleksid pileti- ja turvakontrolliks valmis," ütles Sirel.

Piletikontrolliks tuleb pääse varakult välja otsida. Kui pilet on telefonis, tuleb skannimisel arvestada, et telefoni ekraani heledus oleks keeratud maksimumini ja telefoni ekraan oleks terve (katkise ekraani puhul on ruutkoodi lugemine raskendatud). Samuti tuleb piletit lugejasse näidata nii, et terve pilet on ekraanil, mitte eraldi suurendada triip- või ruutkoodi. Noorte seas on populaarne telefoni ekraani värvide tagurpidi keeramine, kuid sel juhul lugeja ei tööta ehk siis edukaks piletikontrolliks tuleb telefoni ekraani värvid panna tavarežiimile.

Seoses festivaliala ja suure hulga pealtvaatajatega on 9. septembril A. Le Coq Arena ümbruses liiklus oluliselt piiratud. Staadioni parklasse pääseb vaid erilubadega, mistõttu soovitab jalgpalliliit mängule tulla ühistranspordiga, jala või jalgrattaga. Autoga saabuvatel pealtvaatajatel tuleb parkimiseks varuda aega ja leida sobiv koht staadionist kaugemal.

Järgmisel teisipäeval kohtub Eesti võõrsil Belgiaga.

Eesti koondise koosseis septembri EM-valikmängudeks:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Arsenal FC (ENG) 22/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Hebar 1918 (BUL) 14/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 1/0

Kaitsjad

Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli (GER) 87/0

Ken Kallaste (31.08.1988) – Tallinna FC Flora 57/0

Joonas Tamm (02.02.1992) – Botev Plovdiv (BUL) 53/4

Artur Pikk (05.03.1993) – Odra Opole (POL) 50/1

Nikita Baranov (19.08.1992) – Jerevani FC Pjunik (ARM) 46/0

Märten Kuusk (05.04.1996) – Ujpest FC (HUN) 25/0

Maksim Paskotši (19.01.2003) – Tottenham Hotspur (ENG) 18/0

Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 8/1

Markkus Seppik (16.04.2001) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 151/26

Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 106/17

Henri Anier (17.12.1990) – Lee Man (HKG) 8/21

Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Tallinna FC Flora 60/1

Mattias Käit (29.06.1998) – FC Rapid (ROU) 49/8

Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 26/2

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 26/0

Erik Sorga (08.07.1999) – Sumgayit FK (AZE) 26/4

Markus Poom (27.02.1999) – Shamrock Rovers FC (IRL) 16/0

Georgi Tunjov (17.04.2001) – Delfino Pescara 1936 (ITA) 11/0

Rocco Robert Shein (14.07.2003) – FC Dordrecht (NED) 6/0

Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Nõmme Kalju FC 1/0