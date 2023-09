Kuusk: Rootsi ja Belgia vastu peavad kaitses asjad korras olema

Sinul algas hooaeg Floraga koduses Premium liigas, aga nüüd läksid tagasi Ujpesti juurde. Kas selle ülemineku juures oli ka väikseid konarusi või sujus kõik libedalt ja hästi?

Kõik läks väga sujuvalt, kohe pärast viimast liigamängu hakati asjadega tegelema, olin kahe-kolme päeva pärast seal ja saingi juba trennides uue tiimiga jälle kohaneda ja uueks mänguks valmistuda. Seal juba hooaeg käis, kui jõudsin, neli mängu oli olnud, kaks mängu oli siis ära ja läks hästi ka, võitsime.

Ühtpidi uus klubi, teistpidi vana hea sinu jaoks. Mis seal päris uut on, kas on olnud ka kohanemist vaja või läks kõik tagasi sujuvalt vanadesse rööbastesse?

Eks enamikke tiimikaaslasi ma juba tundsin, oli kodune tagasi minna. Muidugi uus treener ja uus abitreener, uued ja teistsugused nõudmised ja võib-olla ka taktikapool natuke erineb. Tuli harjuda ja kuulda võtta neid nõuandeid, mis ta jagas nii mulle kui meeskonnale. Usun, et sain kiiresti sisse elatud ja praegu tunnen, et juba olen osa meeskonnast ja tunnetan hästi, kuidas meeskond mängib.

Kindlasti su enda vorm on päris korralik, arvestades neid tähtsaid mänge, mis meil ees seisavad, kus kindlasti kaitseliinil on väga suur tööpäev ees ootamas nii Rootsi kui ka Belgia vastu. Mida sina nendest mängudest ootad ja milliseks sina meie punktivõimalusi hindad?

Kõigepealt mäng korraga, kuuldavasti tuleb palju publikut, ootame kindlasti nende toetust. Ma arvan, et tuleb põnev ja huvitav mäng. Kõigepealt Rootsi, usun, et on võimalik nende vastu ka punkte võtta, aga võtame minut minuti haaval ja lähme edasi. Muidugi kaitses peavad asjad selliste meeskondade vastu korras olema. Eelmistest mängudest oleme ka õppinud, kus me vigu tegime, natuke kergelt tulid need väravad. Positiivne on ka see, et saame nädal aega töötada just ka selle esimese mängu nimel. Meil on palju aega koos kokkumängu harjutada. Lähme kindlasti võitma ja loodame, et tuleb hea tulemus.