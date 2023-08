Peatreener Rikberg: kõik mehed on valmis Eesti eest võitlema

"Maailmameistri vastu mängides ei pea vaatama lõpptulemuse peale, peab vaatama mängupilti. Peab vaatama hingestatust, häälestust ja võitluslikkust. Ma olen tänasega väga rahul selle poole pealt," ütles Rikberg pärast mängu ERR-ile. "Oli mehi, kes üllatasid positiivselt. Eks on veel vajaka jäämisi, meil on siin turniiril õppida ja areneda. Kogu meeskonna ja mänguga jäin väga rahule."

Peatreener ütles, et Saksamaa ja Itaalia vastu sai pilgu peale visata pea kõikidele koondislastele. "Me oskame võrkpalli mängida. Ja meil on päris pikk pink, pea kõik mehed said siin kahe mängu jooksul mänguaega. Kõik, kes tulid, andsid midagi juurde," sõnas Rikberg.

"Nüüd on minu raskus see, kuidas edasi. Ei ole kuuikut välja kujunenud. Positiivne on see, et väga mitmed neist on rasketel hetkedel võimelised mängu muutust tooma. See on see, mille siit kaasa võtan. Usun, et kõik mehed võtavad ka kaasa, et ükskõik, mis seisul ma kellegi platsile panen, siis kõik on valmis Eesti eest võitlema ja kõik suudavad hästi mängida," lisas peatreener.

Üllatuslikult ei teinud Itaalia vastu kaasa nurgaründaja Robert Täht. Rikbergi sõnul aga muretsemiseks põhjust pole. "Meil ei ole muresid, meil on plaanid. Robertiga istusime lõuna ajal maha, rääkisin talle oma plaani, mille olin valmis haudunud ja personaliga läbi rääkinud," selgitas juhendaja. "Avamäng näitas, et Robi on heas hoos, isegi väga heas hoos. Väga selge on see, et mul on vaja tervet Robertit nendes mängudes, kus lähme mängima võidu peale."

Reedel teeb koondis jõusaalipäeva ning valmistub pühapäevaseks kohtumiseks Šveitsiga. "Meil on nüüd kaks eesmärki, üks on seesama praegune mänguline hoog alles jätta, aga teine pool on füüsiline värskus alles jätta. See võib olla keeruline, sellepärast me palliga üle ei pingutagi," lõpetas Rikberg.