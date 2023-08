Chelsea teenis resultatiivse Sterlingu abil hooaja esimese võidu

Eelmise hooaja lõpus Inglismaa esiliigast Premier League'i tõusnud Luton jäi tagaajaja rolli kohtumise 17. minutil, kui 28-aastane Raheem Sterling paremalt äärelt kiirusega läbi murdis ja palli vasaku jalaga tagumise posti kõrvale paigutas.

Kõvasti pingutanud Luton avaldas vastupanu, kuid Chelsea torkas 68. minutil uuesti, kui paremalt äärelt tulnud madal tsenderdus kastis Sterlinguni jõudis. Inglasel ei jäänud muud üle kui pall tugevalt Lutoni väravavõrku lüüa. Resultatiivne Sterling sai seitse minutit hiljem kirja ka väravasöödu, kui saatis paremalt äärelt madala palli Lutoni värava ette, mille suunas sisse Nicolas Jackson.

Karjääri Liverpoolis alustanud ning siis rekordilise summa eest Manchester Cityga liitunud Sterling siirdus eelmisel hooajal Chelseasse, kuid lõi enda esimesel hooajal 38 mängus vaid üheksa väravat. Inglismaa koondislane ütles pärast mängu, et tahab sel hooajal klubi parim väravakütt olla.

"See on eesmärk, mille olen endale seadnud. Tean, et saan sellega hakkama," sõnas Sterling. "Ma tahan taas jalgpallist enda kinnisidee teha. Päev läbi jalgpalli ja ei midagi muud, keskendun vaid endast parima andmisele ja tiimi abistamisele."

Chelsea võitis kohtumise 3:0, teenides sellega enda hooaja esimese võidu. Hooaja avamängus jäi Chelsea Liverpooliga 1:1 viiki, teises mängus pidid nad West Hami 3:1 paremust tunnistama.

Jalgpalli Inglismaa kõrgliiga jätkub laupäeval, kui peetakse kuus kohtumist.