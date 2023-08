8550 punkti graafikus liikuv Tilga: panin kokku viis päris kõva ala

Erm alustas kümnevõistlust uue 100 meetri isikliku rekordiga 10,69, kaugushüppes läks talle kirja viimaste aastate parim tulemus 7.72 ja kuulitõukes parandas ta senist tippmarki 15.04 lausa 34 sentimeetriga. Esimene suurem tagasilöök tuli kõrgushüppes, kus ta piirdus reedel 1.93-ga.

"Kui pärast oli aega järele mõelda, siis ma ei saanud lihtsalt õigel ajal aru, et mul jäi samm kitsaks ja selle taha hüpped jäidki. Oleks pidanud tahapoole liikuma. Madalamatel kõrgustel polnud nii suurt hoogu vaja," naeris Erm intervjuus ERR-ile.

"Jooksu läksin rahulikult, et laupäeval oleks energiat üle. 200 meetri peal vaatasin, et olen päris taga, siis keerasin vunki juurde ja päeva lõppu korralik aeg. Tuju on hea ja saab paremini! Tuleb hästi välja puhata ja siis üks ala korraga," rääkis avapäeval 4430 punkti kogunud ja viiendal kohal olev Erm.

Eesti triost on teiseks päevaks parimal lähtekohal 100 meetri jooksus 10,84-ga isikliku rekordi püstitanud Tilga, kes on 4419 punktiga seitsmes ning edestab oma rekordigraafikut 64 punktiga. See tähendab, et samamoodi jätkates on ta võimeline tippmargi viima näiteks 8550 punkti peale.

"Kümnevõistleja võistlus, midagi väga head ei olnud, midagi halba ka ei olnud. Niimoodi need head tulemused tegelikult tulevadki, altminekuid on ka tähtis vältida," sõnas Tilga. "Kõrgushüppega jään rahule, 2.08 peal hakkasin imelikke asju tegema. Võinuks veel ka see jalas olla, aga seekord ei tulnud. 400 alustasin natuke kiirelt, olin üheksandal rajal ja kedagi teist ei näinud. Aeg oli väga hea, 400 on stabiilne ja see teeb ainult rõõmu. Praegu on enesetunne halb, sest jooksin just 400 meetrit, aga ma arvan, et poole tunni pärast on juba hea olla. Sai päris kõva viis ala kokku pandud ja loodetavasti homme läheb samamoodi," lõpetas Tilga.

MM-i eel reievigastusega võidelnud Õiglane püstitas hommikul 7.47-ga oma kaugushüppe tippmargi ning lõpetas päeva 400 meetri isikliku rekordiga 48,41. Avapäeva järel liigub ka tema sarnaselt Tilgaga rekordigraafikus ja edestab seda praegu 65 punktiga.

"Tore päev on olnud. Proovin iga ala võtta väikese naudinguga, elada teistele kaasa ja teha seda, mida oskan kõige rohkem. Kui 400 meetrit tuleb isikliku rekordi lähedale või isegi rekord, on see positiivne emotsioon ka teisele päevale. Kõrgushüppes saab tulemusega rahul olla, aga jalg täna viskas ja oleks võinud isegi kõrgemale hüpata. Aga ei, 2.02 on ka suurepärane," rääkis Õiglane.

"Eks kaugushüppes hakkas tagareis natuke tunda andma, aga pean suured tänud ütlema Risto Jamnesele, kes möllab meiega 24/7. Ilma temata ma ei oleks siin jooksmas, asju tegemas. Aga kõik muu on tibens-tobens, saab hästi teha," oli Õiglane laupäevale mõeldes positiivne.

Eestlaste seeriad MM-i avapäeval:

Johannes Erm 4430 (10,69 - 7.72 - 15.38 - 1.93 - 47,05)

Karel Tilga 4419 (10,84 - 7.58 - 15.75 - 2.05 - 48,58)

Janek Õiglane 4307 (10,94 - 7.47 - 15.08 - 2.02 - 48,41)