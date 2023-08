Kümnevõistlejad kolme ala järel: praegu on kõik väga hästi!

Erm alustas kümnevõistlust uue 100 meetri isikliku rekordiga 10,69, kaugushüppes läks talle kirja viimaste aastate parim tulemus 7.72 ja kuulitõukes parandas ta senist tippmarki 15.04 lausa 34 sentimeetriga. Kolme ala järel kaotab ta oma rekordigraafikule kümne punktiga ning on kuuendal kohal.

"Väga hästi tulid alad välja, võib-olla 100 meetri jooksu lõpupoole jäin natuke kangeks, aga jooks ise oli hea stardiga. Kaugus oli super ja kuul veel parem! Mingi väike vill häirib päris palju, sellega peab kogu aeg tegelema. Enne olin natuke nohune, nüüd tuleks nagu tatti igalt poolt, aga see väga palju ei sega," rääkis Erm pärast kuulitõuget ERR-ile.

Karel Tilga alustas sarnaselt Ermile isikliku rekordiga, kui sprintis hommikul 10,84. Kaugushüppes läks talle kirja 7.58 ning kuulitõukes 15.75, mis oli päeva paremuselt neljandaks tulemuseks. Oma rekordigraafikut edestab Tilga 65 silmaga.

"Praegu on kõik väga hästi, tuju on hea, käed-jalad veel ühes tükis. Seitse ala veel, aga praegu on hästi. Kõige rohkem peab rahule jääma alaga, kus isiklik rekord tuli. 100 oli hea, kauguses tegin oma tulemuse ära, aga sees oli rohkem ja kuulis sama: 15.70 oli turvaline ja teised läksid halvasti. Tulemuste poolest väga okei," võttis Tilga võistluste alguse kokku.

MM-i eel reievigastusega võidelnud Õiglase 100 meetri ajaks mõõdeti 10,94, sellele järgnes ilus kaugushüpe, kus ta viis oma rekordi 7.47-ni ning tõukas siis kuuli 15.08. Isikliku rekordi graafikut edestab Õiglane kolme ala järel viie punktiga.

"Ma olen praeguse seisuga väga rahul, 100 meetris ei saanud võib-olla stardis minema, mis oleks võinud natuke parem olla, aga kange oleku pealt jooksin teise poole üsna okeilt. Kaugus läks väga hästi, aga kuul on kõige üllatavam: trennid on kohutavad olnud, pole üldse pihta saanud. Esimesel katsel sain tulemuse kirja, pärast seda hakkasin riskima, sest polnud enam midagi kaotada," selgitas Õiglane päeva algust.

"Naudin võistlust ja tunnen rõõmu, et saan üldse siin olla. Kui ma suudan seda tunnet jätkata, võivad õhtuses sessioonis veel päris ilusad tulemused tulla. Nagu kodusaalis võistleks! Eesti fännid on väga mõnusad ja aitäh neile, et nad on siia tulnud," kiitis Õiglane ka Budapestis viibivat Eesti publikut.