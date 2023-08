Tiitlikaitsja Mayer katkestamisest: tegin OM-ile mõeldes õige otsuse

Viimastel aastatel on 31-aastane prantslane võidelnud erinevate vigastustega ning alates 2016. aastast pole ta suutnud ühe hooaja jooksul üle ühe kümnevõistluse lõpetada. Budapesti tuli Mayer kannakõõluse vigastuse käes vaeveldes.

"Mu Achilles ei tundunud sellel hooajal korras olevat ja viimase 15 päeva jooksul üritasime teha kõike, et sellega toime tulla, aga see polnud piisav. Ma ei taha end järgmisele aastale mõeldes veel rohkem vigastada. See oli raske otsus, aga lepin sellega: tahan Pariisis kohal olla," rääkis kaugushüppe järel areenilt lahkunud Mayer ERR-ile.

Olümpia-aastale eelneval hooajal pole Mayer suutnudki MM-il kümnevõistlust lõpetada. 2011. aastal oli ta liiga noor, neli aastat hiljem segas teda reievigastus, 2019. aastal juba kannakõõlus. "Ma ei tunne end praegu hästi, aga olen endaga rahu teinud, sest tegin õige otsuse. Andsin endast kõik, et MM-iks valmis olla. Võib-olla on see traditsioon: ma ei teinud MM-il kümnevõistlust enne Riot, ma ei teinud enne Tokyot. Võib-olla ütleb mu keha mulle aasta enne OM-i, et peaksin puhkama ja siis olen olümpal kohal," sõnas prantslane.