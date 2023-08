Hispaania käijad tegid MM-il puhta töö

MM-i avapäeval meeste 20 km distantsil võidutsenud Martin läbis neljapäeval 35 km pikkuse distantsi ajaga 2:24.30, mis tähistab uut Hispaania rahvusrekordit. Hõbedale tuli Lõuna-Ameerika rekordit nihutanud Ecuadori sportlane Brian Daniel Pintado (2:24.34) ning pronksi pälvis jaapanlane Masatora Kawano (2:25.12).

Esikolmikule järgnesid kanadalane Evan Dunfee (2:25.28), sakslane Christopher Linke (2:25.35), jaapanlane Tomohiro Noda (2:25.50) ning mulluse MM-i kuld- ja pronksmedalistid itaallane Massimo Stano (2:25.59) ja rootslane Perseus Karlström (2:27.03).

Naiste seas jäi taas konkurentidele kättesaamatuks maailmarekordi omanik Maria Perez, kes võttis enda nimele MM-rekordi ajaga 2:38.40. Hispaanlannale järgnesid mullune tiitlivõitja peruulanna Kimberly Garcia Leon (2:40.52) ja kreeklanna Antigoni Ntrismpioti (2:43.22). Esimesena jäi medalita Brasiilia rahvusrekordit uuendanud Viviane Lyra (2:44.40).

