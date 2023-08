Kettagolfi EM-i korraldaja: oleme saanud meeletus koguses kiitust

Tallinnas toimunud kettagolfi Euroopa meistrivõistlused näitasid, et sel alal on Eestis väga hea perspektiiv. Korraldajatel on tulevikus plaanis tuua siia mängima mitte ainult Euroopa, vaid ka maailma tippe.

Võistlus oli nii osalejate kui ka pealtvaatajate jaoks väga populaarne. Kohal olid võistlejad 27 erinevast riigist ja mitmed tuhanded fännid radade ääres. EM-i ühe korraldaja Matthias Vutti arust kujunes võistlus edukaks.

"Eks igal suurel võistlusel on pisiasju, mida saab paremini teha, aga suures pildis oli siin kohal tuhandeid inimesi," lausus Matthias Vutt ERR-ile. "Ma ütleks, et esimese korra kohta suurepärane. Lühike vastus on, et praktiliselt kõik inimesed on olnud sillas. Oleme saanud meeletus koguses kiitust."

Ka kettagolfi tulevik on heades kätes. Seda on näidanud nii publiku kui ka võistlejate hulgas olevate noorte suur osa. "Publiku seas on rohkem nooremaid fänne ja ma arvan, et mida varem alustada, seda parem. Mina alustasin, kui olin 16," meenutas meeste konkurentsis viiendaks tulnud Albert Tamm.

"Aga siin näen nooremaid - kümme ja nii - see on hea aeg, kus alustada. Keha harjub mingi motoorikaga juba varem ära ja tehnika loksub varem paika. Kui tuleb kasvu juurde, siis lendab ketas juba kaugemale."

Võrreldes aastatetaguse ajaga on rohkem eestlasi alustanud kettagolfis võitlust medalite eest. "Kui mängisin enda esimest EM-il ja mäletan, et olin neljandal positsioonil, siis terve koondis tuli minu selja taha, kõik olid nii üllatunud ja elati kaasa," lausus Tallinnas naiste seas Euroopa meistriks tulnud Kristin Tattar. "Et kuidas see võimalik on? Aga nüüd oleme jõudnud siia, kus igas divisjonis ollakse medalikonkurentsis."

Natuke kergitas korraldaja saladuseloori ka tuleviku suhtes ja andis mõista, et järgmistel aastatel võib Eestis veel kettagolfi suurvõistlusi näha. "Meie jaoks oli see üritus jalaga ukse lahti löömise üritus," sõnas Vutt.

"Tahame järgmistel aastatel näha kõiki maailma tippe, mitte ainult Euroopa tippe. Ehk hakkame kindlasti kohe varsti tegelema selle nimel, et siia saada väga suuri võistlusi ka järgmistel aastatel."