Inglismaa parim väravakütt võib alles finaalis väljakule naasta

James teenis punase kaardi kaheksandikfinaalis Nigeeria vastu, kui ta proovis vastaste kaitsjast Michelle Aloziest mööda mängida, kuid hoopis kukkus Alozie peale. Püsti tõustes astus inglanna Alozie seljale.

Ehkki esialgu näitas peakohtunik Melissa Borjas Jamesile kollast kaarti, siis pärast VAR-iga konsulteerimist otsustas Borjas inglannat punase kaardiga karistada. Inglismaa võitis lõpuks penaltiseerias 4:2.

James vabandas pärast kohtumist vea eest ja lubas, et õpib oma eksimusest. Alozie võttis Jamesi vabanduse vastu, kuid rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) nii helde ei olnud ning Inglismaa koondislane peab mängukeelu tõttu eemale jääma nii veerandfinaalist kui ka poolfinaalist. Inglismaale on see tõsine hoop, sest James on kolme värava ja kolme väravasööduga naiskonna resultatiivseim mängija.

Inglismaa peab finaali jõudmiseks veerandfinaalis jagu saama Colombiast ja seejärel poolfinaalis Austraalia - Prantsusmaa paari võitjast. Inglismaa ja Colombia kohtumine on kavas laupäeval.

Veerandfinaalid algavad reede varahommikul, kui esimese poolfinalisti selgitavad Hispaania ja Holland. Eesti aja järgi kell 3.50 algavale kohtumisele saab otsepildis kaasa elada ERR-i spordiportaali vahendusel.