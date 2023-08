Toijala: kui kaitse on sama hea kui Iisraeliga, on Poola vastu võimalused

Tallinnas omavahel viimase alagrupi mängu pidanud Eesti ja Iisraeli koondised jõudsid kolmapäeval tšarterlennuga Poola, kus Gliwice mänguareenil peetakse poolfinaalid. Kui Iisrael kohtub Bosnia ja Hertsegoviinaga, siis Eesti teel finaali seisab võõrustaja ise.

Poola kindlustas oma grupis esikoha, võites kõik mängud. Viimati mängis Eesti Poolaga mullu veebruaris, kui esimene mäng võideti ja teises pidime tunnistama vastase vaid kahepunktilist paremust. Koondise peatreener Jukka Toijala sõnas, et mänguvalmis on kõik 12 meest.

"Kindlasti on Poola raske vastane, aga me oleme saanud nendega varem ka hakkama," lausus soomlane ERR-ile. "Neil ei ole palju puudujaid, paljud nende paremad mängijad on kohapeal ja selles mõttes tuleb kõva lahing. Arvan, et kui saame oma kaitsetöö samale tasemele nagu Iisraeli vastu, pakub see meile võimalusi."

Kolmapäeval käisid meie koondislased vaatamas ka Poola viimast alagrupi mängu Portugali vastu ja Toijala sõnul jäi sealne atmosfäär Tallinna turniirile alla.

"Eile nägime siin Poola mängu. Päris suur arena. Arvan, et siin oli 5000-6000 vaatajat, aga saal oli pooltühi," ütles Toijala. "Suur-suur arena, uus ja eks Poola kodurahvas toetab neid, aga oli tunda, et kui saal ei ole täis, siis siin ei ole sellist atmosfääri nagu oli Eestis."

Finaal, kus selgub pääseja järgmisel aastal peetavale olümpiamängude valikturniirile, peetakse pühapäeval.