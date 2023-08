Toijala: me ei lähe Poolasse linna vaatama, vaid võitma

"Olen väga uhke meeskonna üle. Oleme kasvanud siin turniiril, alustasime väga närviliselt ja oleme kasvanud nende poistega meeskonnaks. Tegime [teisipäeval] väga hea kaitsemängu, rünnak oli kole. Aga võit on võit," sõnas peatreener ERR-ile.

Eesti alustas mängu kiirelt ning asus avaveerandil kümnega juhtima, kuid eduseis oli poolajaks kahe punkti peale kahanenud. Toijala ütles, et suuremat rolli mängis vastaste kvaliteet kui eestlaste närvilisus. "Loogiline, et mängus ei lähe kõik ilusasti. Nad võtsid meilt palli rünnakul ära, nad on väga keeruline vastane, vahetavad kaitses kahe-kolme variandi vahel. Aga olime miinus kümme ja tulime tagasi," sõnas peatreener.

Toijala tõi eriti esile Hugo Toomi ning Joonas Riismaad, kelle lämmatav kaitse Iisraeli viimasel rünnakul kindlustas Eestile võidu. "[Nad] tõid energiat ja tegid palju musta tööd. Väga kõva võit," ütles juhendaja.

Toijala tõdes, et meeskonda on tabanud viirus, mistõttu ei suutnud Mikk Jurkatamm mängu lõpetada. "Mikk Jurkatamm oli haige ja lõpuks arstid ütlesid, et ta enam mängida ei saa. Ta alustas hästi, aga lõpuks oli täitsa tühi ja ei saanud mängida enam," selgitas peatreener.

Nüüd tuleb ära oodata veel kolmapäevane mängupäev, et näha, kellega Poolas peetaval play-off'il vastamisi minnakse. Toijala ütles, et meeskonna eesmärk Gliwices peetaval lõppturniiril on kindel. "Ma olen Poolas töötanud ja see ei ole nii ilus linn, et lähme sinna linna vaatama, vaid lähme mängima ja võitma," ütles Eesti peatreener.