Tattar kodusest EM-ist: lauluväljakul olemine lisab erilisust

"See on selline asi, mida mõned aastad tagasi poleks osanud unistada või oodata. Aga see on suurepärane tunne olla just siin lauluväljakul, see lisab seda erilisust ja Eesti hõngu," sõnas Tattar. "Väga eriline tunne on olla siin. Kindlasti on tore kodupubliku ees niivõrd suurel võistlusel esineda, aga kas sellest just ka eelis on, eks näis."

Tattari enda sõnul sõltub võistluse käik suuresti ilmast. Kuna lauluväljakul mängitakse mere ääres, siis võib võistlust mõjutada tugev tuul.

"Me oleme kaks treeningpäeva saanud siin teha, ütleme nii, et kiire jooksmine on siin olnud. The Weeknd just esines siin, need treeningringid olid kuidagi kokku pakitud, aga midagi ei ole teha. Siiani on kõik hästi läinud, ilm oli väga ilus," ütles valitsev kettagolfi maailmameister.

"Ma arvan, et siin taandubki kõik ilmale - kuidas tuul siin puhuma hakkab. Kui on rahulikud tingimused, peaks rada suhteliselt hästi mängima, aga kui on tuuline, siis läheb keerulisemaks," lisas Tattar.

Kettagolfi EM toimub Tallinna Lauluväljakul 16.-20. augustini. Teisipäeval peeti lauluväljakul avatseremoonia, kus olid kohal kõik võistlejad 27 erinevast riigist.