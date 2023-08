Tammik: mul on hea meel, et naiste jalgpall on niivõrd ühtlustunud

Eesti naiste jalgpallikoondise ründaja Lisette Tammiku hinnangul on maailmameistrivõistlused toonud senise 60 mänguga erakordselt palju põnevust. "Ma olen väga rahul senise MM-ga. On olnud väga pingeline, tasavägine ja eelkõige olen üllatunud, kuidas madalama FIFA [asetusega] naiskonnad on mänginud. Seda on olnud lausa lust vaadata. Mul on tõesti hea meel, et naiste jalgpall on niivõrd ühtlustunud," sõnas Tammik.

Esimest korda 32 naiskonna osavõtul toimuv MM on olnud üllatusterohke ja mõjub Eesti koondise poolkaitsja Kairi Himaneni sõnul väiksematele koondistele inspireerivalt.

"Mängud on tasavägisemad nii rünnakul kui kaitseolukordades. Reitingu järgi nõrgemad tiimid on need, kes ikkagi suudavad üllatada ja see võiks olla see, mis on inspireeriv ka meile kui eestlastele ja samas ka teistele, kes nii tipptasemel jalgpalli täna ei mängi. Liikudes tasa ja targu oleme ühel hetkel kõik võrdsed maailma pildis," ütles Himanen.

Esimeses poolfinaalpaaris on Himaneni arvates Rootsi soosikuks, kuid elevus on suur, sest veerandfinaalis Hollandi välja lülitanud Hispaania on osav ja tehniline. "Rootsi on ilmselt natuke soosik antud mängus - kontrollivad tempot, on mitmekesisemad ja oskavad kohaneda erineva mängumustriga. Hispaaniale meeldib palliga mängida ja meeldib seda teha vastaste poolel. Kas nad seda saavad teha, näitab juba mängupilt," lisas Himanen.

Kairi Himanen Autor/allikas: ERR

Paar aastat tagasi Hispaanias klubijalgpalli mänginud Tammik hoiab pöialt Rootsile, kes mängis järjest üle varasemad maailmameistrid USA ja Jaapani.

"Mulle väga meeldib, kuidas hispaanlased mängivad. Selline tiki-taka jalgpall mulle väga meeldib, aga samas praegu on mul põhjaeurooplase veri, hoian vist ikka pöialt rootslastele. Mulle väga meeldib, kuidas nad võitlevad ja seni on mänginud, vist kaldun ikka Rootsi poole," ütles Tammik.

Teises poolfinaalpaaris lähevad kokku Austraalia ja Inglismaa. Rekordilises penaltiseerias Prantsusmaa üle mänginud Austraaliat kannavad Himaneni hinnangul koduseinad ja südikus, Inglismaad mulluse EM-tiitliga kaasnenud suurturniiri võidu kogemus.

"Nende eelis on kindlasti selline emotsionaalne tunne, kuidas võita. Austraalia eelis on kahtlemata koduseinad, kodupublik ja küpsus, nad on väga sisukas ja tugev tiim. Inglismaal ei tule midagi lihtsalt," ütles Himanen.

Eesti meisternaiskonna FC Flora peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva hinnangul on MM-i mängud näidanud naiste jalgpallis hüppelist taktikalise küpsuse ja kvaliteedi tõusu. "See näitab, et naiste jalgpall areneb ja naiste jalgpalli panustatakse ka nüüd rohkem riikides, kus varem seda ei ole nii palju tehtud, sest ega sa muidu poleks pretendent maailmameistriks, kui sul ei oleks seda kvaliteeti," sõnas Ševoldajeva.

Aleksandra Ševoldajeva Autor/allikas: ERR

Finaali saab Ševoldajeva FIFA kutsel Sydneys juba ka oma silmaga näha. "Ma eelistaks finaalis näha Rootsit ja Inglismaad. See oleks minu jaoks kõige ahvatlevam finaal. Kui Inglismaa suudab Austraaliaga hakkama saada, siis nad võidavad kogu selle asja. Kui nad ei suuda, siis ma arvan, et Rootsi paneb kinni," ennustas Flora peatreener.

Poolfinaalid peetakse 15. ja 16. augustil. 20. augustil tõuseb troonile uus maailmameister. Kõik mängud on nähtavad ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.