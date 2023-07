Kuusk: olümpialootus elab, üheksas koht oli ülioluline

Avaringis vaba olnud Eesti naiskond alistas oma esimeses matšis Singapuri 45:16, aga kaotas kaheksandikfinaalis 32:40 Hongkongile.

"Mulle tundus, et kõigis natuke kaheldavates situatsioonides noppisid nemad oma torke ära ja meil ei õnnestunud torget realiseerida. Jäime võib-olla mõne koha peal natuke magama, siis jäigi üks torge siit, teine sealt ja nii vahe kärises," rääkis naiskonna liige Kristina Kuusk ERR-ile.

Maailmameistrivõistlused on Pariisi olümpiamänge silmas pidades tähtsa kaaluga võistluseks, sest MM-il jagatakse edetabelisse topeltpunkte. Lootus olümpiamängudele tiitlit kaitsma pääseda pole kadunud, kuid jäi pärast neljapäeva siiski üsna väikeseks.

"Ma ütleks, et lootus on, aga järgmised MK-etapid peame kindlasti olema vähemalt nelja parema seas. Alla selle läheb ilmselt raskeks ja alla selle hakkame vaatama, mida teised võistkonnad teevad, aga lihtsam on oma tulemused ära teha kui loota teiste ebaõnnestumise peale," sõnas Kuusk.

Üheksandale kohale vehklema jäänud epeenaiskond alistas esimeses kohamatšis Kanada 45:29 ja sai seejärel 34:26 jagu Hiinast. 9.-10. koha kohtumises tuli Eesti välja raskest seisust, kui oli kuue minimatši järel 15:21 kaotusseisus. Kuusk alistas siis Anne Cebula 8:7, Differt Hadley Husisiani 6:2 ja Beljajeva Catherine Nixoni 7:5, tuues Eestile lõpuks 36:35 võidu ja MM-i üheksanda koha.

"Tegelikult oli see üheksas koht ülioluline kätte saada. Hambad ristis, see oli miinimum, mida pidime tegema," tõdes Kuusk.