Selgusid Eesti löögimängu meistrid golfis

Meeste võistlusel oli enne viimast päeva Markus Varjunil Sander Aadusaare ees kindlana tundunud viielöögiline edu, aga Aadusaare viimane päev oli väga tugev ning kolme päevaga tuli ta tulemusega -10 Varjuni ees Eesti meistriks. Pronksi teenis Kevin Christopher Jegers.

"Ma pole seitse aastat Eesti meistrivõistlusi mänginud ja tõesti oli hea koos noorte Eesti tulevikutegijatega mängida ning võistelda, et näha, kui suur see tasemevahe on," sõnas värske Eesti meister Aadusaar, kelle sõnul oli hea näha, et noored andsid talle kõva lahingu.

Naiste võistlus tõi meistrite rivistusse uue nime, sest koduväljakul, Rae glofiklubis toimunud võistlustel, oli kõigil kolmel mängupäeval liidrikohal Triin Marleen Ustal. Võidutulemuseks jäi pluss kaheksa, hõbeda teenis avapäeva järel liidrikohta jaganud Nicky Zoe Lautre, pronksi Elizaveta Sofia Reemet.

"Kuna mul oli vigastuspaus, siis endalegi üllatuseks saavutasin esikoha, mängisin ka hästi. Võib-olla aitas mind see paus. Võtsin rahulikult ja mõtlesin kõik löögid läbi. Ei hakanud kiirustama, võib-olla see aitas," kommenteeris Triin Marleen Ustal oma triumfi.