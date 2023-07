Saaremaa sportlased saavutasid Saarte mängudel seitsmenda koha

Nädalavahetusel tagasi Saaremaale jõudnud 38 sportlast võistlesid kergejõustikus, jalgrattasõidus, golfis ja korvpallis. Medalid said kaela 30 sportlast. Kuldmedalid said 11 korvpallurit, seitse jalgratturit ja seitse kergejõustiklast.

Kahekesi teenisid mängudelt viis kuldset medalit perekond Kivistik. Linda Kivistik tituleeriti läbi aegade Saarte mängude parimaks kergejõustiklaseks, kokku on ta võitnud kümme kuldmedalit. Kaur Kivistiku jaoks olid need esimesed Saarte mängud, kuldmedali pälvis ta 10 000 meetri jooksus ning 3000 meetri takistusjooksus.

"Ei olnud kumbki võistlus lihtne. Pakkusin nii endale kui publikule väikest närvikõdi, ikkagi viimaste meetriteni tuli võidelda," kommenteeris Kivistik enda võistlust.

Saaremaa delegatsiooni juht Mati Mäetalu avas ka tausta, kuidas tutvustatakse Saaremaad teistele saartele. "Käiakse ikka küsimas, et mis koht see Saaremaa on. Ja kui sa siis ütled, et see Saaremaa on Eesti saar, siis nad küsivad, et mis asi see Eesti on? Me ikkagi reklaamime seda Eestit väga hästi. Kui on autasustamine, siis tõmmatakse masti ikkagi Eesti lipp ja mängitakse Eesti hümni. Kuigi mängude teadustaja ütleb, et mängitakse Saaremaa hümni, aga tegelikult on ta Eesti hümn!"