Toomas Tarm: olümpial võiks maratoni stardis olla kaks eestlast

Maailma edetabelis domineerivad tavapäevaselt aafriklased, aga tiitlivõistluste situatsioon on pisut teine. "Ma arvan, et selle aasta maratone polegi mõtet nii palju vaadata. Aastast-aastasse tulevad kevadistel maratonidel uued Aafrika näod, jooksevad 2:02-2:03," lausus Tarm ERR-ile.

"Tiitlivõistlused on näidanud, et seis on teine, jooks on teine, aafriklasi on vähem. Tiidrek on korduvalt näidanud, et suudab teha tiitlivõistlustel väga häid jookse. Pigem julgen ajaloolisele pildile tuginedes olla optimistlik."

Budapesti maailmameistrivõistlused peetakse 19.-27. augustil, meeste maraton on kavas viimasel päeval. "Jällegi võib Tiidrek heal päeval päris kõrgele kohale pretendeerida," usub Tarm.

"Kindlasti esi-20, miks mitte esikümne lähedale. Veel natuke kaugemale vaadates olen üsna optimistlik, et järgmise aasta olümpiamängudel võiks meil olla stardis kaks Eesti maratonimeest."

Tarm tõi välja, et Nurme on oma reitingupunktidega tiitlivõistluste mees. Väga lähedal oli MM-il osalemisele ka Leonid Latsepov. "Aga ta juba hooaja alguses ütles ära, et tal on sel aastal teised eesmärgid. Tema suur eesmärk on olümpia," sõnas Tarm.

"Lisaks Kaur Kivistik kolmanda mehena, kes on ka nüüd vigastustest, tundub, hakkab taastuma. Nende kolme mehe vahel on konkurents... sügis juba näitab ja kindlasti järgmine kevad."

"Ma usun, et nendest kolmest mehest kaks võivad väga reaalselt olümpiale jooksma saada ja seal päris korralikult esineda," ütles jooksutreener.