Kaljulaid võitis Tallinna MK-etapi, finaalis maadelda ei tulnudki

Tallinna maailmakarikaetapi teisel päeval pakkus kodupublikule enim emotsioone meeste kuni 90 kilogrammi kaaluklass, mis oli ühtlasi 29 võistlejaga kõige osavõturohkem. Eestlasi oli konkurentsis viis ning meie medaliarve avasid Mattias Kuusik ja Klen-Kristofer Kaljulaid.

Keerulisem oli 27-aastase Kuusiku päev, kui veerandfinaalis vigastas ta tõsiselt tagareit. Läbi suurte valude suutis ta siiski tagada koha poolfinaalis, kuid seal ootas teda ees avaringis vaba olnud Eesti esinumber Kaljulaid, kelle paremust Kuusik ka tunnistama pidi.

Pronksimatšiks leidis Kuusik aga valu kiuste lisamotivatsiooni ja alistas rootslase Karl Baathe. "Poolfinaalis oli tegelikult selge, et minust maadlejat ei ole. See paus oli nii väike, me ei jõudnud piisavalt valuvaigisteid võtta, tagareis ei olnud piisavalt teibitud," kommenteeris Kuusik.

"Tegelikult ei olnud varianti poolfinaalis täna, selle jalaga ei olnud varianti. Korra mõtlesin, et äkki jätame nii-öelda pronksimatši vahele, aga siis ma nägin, et seal on üks rootslane, kes läbi ime võitis prantslast. Ei oodanud, et ta pronksimatši tuleb ja see lisas lisamotivatsiooni. Minu taustatiim tegi täna imelist tööd."

Kaljulaid kulla nimel rohkem maadlema ei pidanudki, sest peapõrutuse tõttu andis vastane, ameeriklane John Jayne loobumisvõidu.

"Ta tuli päris kohe alguses minu juurde, ma alguses ikkagi ei uskunud, tundus olevat väga kahtlane lüke. Aga tuli välja tõesti, et tal oli peapõrutus," sõnas Kaljulaid. "Ma ütleks, et oli suhteliselt lihtne päev isegi. Aga kõige olulisem on see, et lubasin kulda ja kullaga ma ka lõpetasin."

Kaljulaid, kes on ka Eestis judos üks kahest olümpiale pürgijast, sai magusat kvalifikatsioonipunktide lisa, sest Tallinna MK-etapp oli judomaadlejatele esimene võistlus, kus jagati 100% väärtusega Pariisi mängude kvalifikatsiooni punkte.

Kolmanda medali sai Eesti üle 100 kilogrammi kaaluklassist, kus pronksi võitis 20-aastane Karl Priilinn-Türk. Kuna konkurentsis oli vaid seitse sportlast, alustati võistlemist kohe veerandfinaalidest.

Poolfinaalis pidi Priilinn-Türk tunnistama briti Wesley Greenidge'i paremust, kuid pronksimatšis alistas ta konkurendi kaasmaalase Thomas Humphery.

"Võistlus väga suur ei olnud tegelikult, minu kaalus oli kaheksa inimest. Mõnedes teistes kaaludes oli rohkem, seda võistlust tuleb nagu kaalupõhiselt vaadata," kommenteeris Priilinn-Türk. "Eks ta mingi saavutus ikka on, aga varasemalt on juuniorites, kadettides saadud tiitlivõistlustel häid tulemusi. Medaleid veel ei ole, aga need tulemused kaaluvad selle medali natuke üle."

Tallina judo MK-etapp on kavas ka järgmise aasta võistluskalendris.