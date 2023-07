Kaljulaid koduse MK-etapi eel: üldiselt ootaks ikkagi kulda

Etapile on oodata pea 200 võistlejat, kellest 20 on eestlased. Eestist jahivad olümpiapunkte ka mõned sportlased, kellele on ootused algavaks etapiks kõrged.

"No eks me ikka ootame kõige paremat," sõnas Eesti Judoliidu president Kaido Kaljulaid ERR-ile. "Paaril võistlejal on head võimalused saada medalikohale ja loodetavasti tuleb üks võit ära."

"Tegemist on esimese 100-protsendiliste punktidega olümpiamängude arvestuses ja loodame, et meie poistel annab koguda võimalikult palju punkte."

Eesti üks esinumbreid on kaalukategoorias kuni 90 kg võistlev Klen-Kristofer Kaljulaid. 28-aastane judokas võtab võistluseelset nädalat rahulikult.

"Viimasel nädalal võtad intensiivsuse ikkagi maha, varasemalt on tehtud juba piisavalt tööd," lausus ta. "Viimane nädal saab üldiselt ainult midagi untsu keerata. Praegu on selline peenhäälestamine nii-öelda."

"Tore, kui omad inimesed, kes on mulle tegelikult kaasa elanud. Saavad tulla ka lõpuks päriselt asja vaatama, mitte ainult arvuti vahendusel."

Konkurents kodusel etapil on tugev, kuid see, et võistlus toimub Eestis, annab meie sportlastele pigem lisamotivatsiooni.

"Konkurents on päris tugev," sõnas Kaido Kaljulaid. "Tavaliselt MK-etapid ongi sellise - no kuidas me ütleme - keskklassi sportlaste võistlusmaa. Aga tuleb meie juurde päris palju neid, kes tegelikult kandideerivad ka olümpiale pääsule. Ehk see on nüüd Top 30, Top 40 võistlejad."

Koduseks MK-etapiks on Klen-Kristofer Kaljulaid seadnud kõrgeima eesmärgi. "Inimesi on palju, aga üldiselt ma ikkagist eeldaks, et ma suudan vähemalt finaalis olla. Üldiselt ma ootaks endalt ikkagist kulda kodust," ütles judoka.