Tšehhi ei luba Venemaa sportlastel oma territooriumil võistelda

Otsus sündis kohaliku spordikogukonna eestvedamisel ja vastusena Venemaa sõjategevusele Ukrainas. Ühtlasi keelati Tšehhi sportlastel ja võistkondadel osalemine Venemaa pinnal toimuvatel võistlustel. Küll aga ei mainitud otsuses Venemaa sõjalist liitlast Valgevenet.

Tšehhi on olnud üks riikidest, kes on olnud Venemaa ja Valgevene sportlaste rahvusvahelisse spordiellu taaskaasamise vastu. Nii et toeta sealne olümpiakomitee nende osalemist Pariisi olümpial ka neutraalse lipu all.

Endine Venemaa antidopingu peadirektori kohusetäitja ja spordijurist Anna Antseliovitš kommenteeris olukorda Venemaa riikliku uudisteagentuuri TASS vahendusel.

"Kas Venemaa sportlased peavad Tšehhist lahkuma?" küsis ta. "Võistlustel osalemise keeld ei tähenda Tšehhis elamise keeldu. Sportlikult pinnalt ei saa riigist välja saata, see kehtib vaid kriminaalseaduse kaudu."

Ta lisas, et näiteks Tšehhi jalgpalliklubisid võivad oodata õiguslikud lahingud rahvusvahelise jalgpalliliiduga (FIFA), kui nad ei maksa sportlastele lepingu lõppemise järel hüvitist.