Eesti triatleet Savitch tuli Euroopa karikaetapil 24. kohale

Naiste arvestuses võitis šveitslanna Anouk Danna ajaga 59.57. Teiseks tuli sakslanna Anabel Knoll (+0.25) ja kolmandaks britt Isabella Hayes (+0.29). Meeste võistluse võitis prantslane Martin Hubner ajaga 54.07. Teine oli britt Sam Hart (+0.01) ja kolmas venelane Dmitri Karpejev (+0.06), vahendab Triatlon.ee.

Alanya triatlon peeti tänavu juba 35. korda. "See oli juubelihõnguline ja väga hästi korraldatud võistlus," ütles Savitsch. "Olen Alanya Euroopa karikaetapil ka varem võistelnud, neli aastat tagasi Euroopa Teami liikmena."

Võistluspäeval olid tingimused ideaalsed: meri oli peegelsile, tuult ei olnud ja vesi oli umbes 27-kraadine. "Ujumiseks oli kõik olemas, aga minul see ometi ei õnnestunud," tunnistas Savitsch. "Tulin veest välja 32. kohal ja pidin palju vaeva nägema, et vahetusalast lahkunud suur grupp rattarajal kinni püüda."

Rattale minekul toimus kukkumine, kuid Savitsch suutis sellest mööda põigata ja sõitis rajale koos Poola sportlasega. "Esimesel ringil tegime kõvasti tööd ja saime suure grupi kätte. Ülejäänud neli ringi sõitsime 15-liikmelises grupis. Kuna hoidsime liidergrupiga sama tempot, ei kaotanud ma rattasõidus aega juurde."

Jooks kujunes palavuse tõttu raskeks. "Pean siiski tunnistama, et pärast nii tõsist rattasõitu õnnestus mul teha päris korralik jooks. Olen 24. koha ja oma sooritusega väga rahul," ütles Savitsch.

Eriti hea meel oli tal toetuse üle rajal. "Mul on väga hea meel, et Türgis puhkavad Eesti ja Soome turistid tulid raja äärde mulle kaasa elama."