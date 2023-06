Antonov siirdub Nõmme Kaljust Rumeenia esiliigasse

Corvinul FC on Rumeenia jalgpalliklubi, mis on asutatud aastal 1921 ning mängib algaval hooajal kohaliku klubijalgpalli teisel tasandil ehk Rumeenia esiliigas.

"Jalgpallis muutuvad asjad vahel liiga kiiresti, seda nii platsil kui ka selle kõrval. Ootamatult tuli huvitav pakkumine jätkata karjääri Rumeenias, kus varemgi mänginud olen. Tundsin, et praegu on see hetk, kus on vaja võtta teatud riske," selgitas Antonov Nõmme Kalju kodulehe vahendusel.

"Tahan tänada ülemineku eest nii NK presidenti Kuno Tehvat, peatreenerit Nikita Andrejevit kui ka spordidirektorit Argo Arbeiterit. Tänan tervet meeskonda, kellega elasime koos läbi häid ja raskeid hetki, aga jäime sõpradeks. Ning oma tänusõnad saadan ma ka kõigile Nõmme Kalju fännidele, teie toetus ja pühendumus klubile on midagi erilist!" lisas Antonov.

Klubi presidendi Kuno Tehva sõnul on üleminek ühel ajal nii rõõmus kui ka kurb uudis. "Kuigi Ilja-sugust mängijat ei ole kerge asendada, oleme siiski rõõmsad, et saime sellele üleminekule kaasa aidata,"sõnas Tehva. "Nõmme Kalju mängijate vastu tuntakse piiri taga alati huvi ning nende välismaale siirdumine on üks meie eesmärke."