Endine Nõmme Kalju ründaja liitus Premier League'i klubiga

Soccernet.ee andmetel sõlmis 25-aastane Kanada ründaja Brightoniga ühe hooaja pikkuse laenulepingu, mis sisaldab ka 26 miljoni euro suurust ostukohustust teatud tingimuste täitumisel.

David mängis Nõmme Kaljus aastatel 2023–2024 poolteist hooaega ning siirdus seejärel Belgia klubisse Saint-Gilloise'i Unionisse, kus aitas meeskonnal võita Belgia meistritiitli, kaks karikavõistlust ja superkarika.

Unionis sai ta kirja 82 mängu, 41 väravat ja üheksa resultatiivset söötu ning jõudis mängida ka Meistrite liigas ja Euroopa liigas.

Kui David Unionist edasi müüakse, teenib üleminekust osa ka Nõmme Kalju, kus president Kuno Tehva sõnul on edasimüügi protsent 10 ja 20 vahel.

Brightoni spordidirektor Mike Cave kirjeldas Davidit kui puhast number üheksat, kes on tugevate füüsiliste omadustega ja tõestanud oma võimet väravaid lüüa.

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