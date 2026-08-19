X!

Endine Nõmme Kalju ründaja liitus Premier League'i klubiga

Jalgpall
Promise David
Promise David Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Endine Nõmme Kalju ründaja Promise David hakkab sel hooajal mängima Inglismaa kõrgliigas, sest liitus laenulepingu alusel Brighton & Hove Albioniga.

Soccernet.ee andmetel sõlmis 25-aastane Kanada ründaja Brightoniga ühe hooaja pikkuse laenulepingu, mis sisaldab ka 26 miljoni euro suurust ostukohustust teatud tingimuste täitumisel.

David mängis Nõmme Kaljus aastatel 2023–2024 poolteist hooaega ning siirdus seejärel Belgia klubisse Saint-Gilloise'i Unionisse, kus aitas meeskonnal võita Belgia meistritiitli, kaks karikavõistlust ja superkarika.

Unionis sai ta kirja 82 mängu, 41 väravat ja üheksa resultatiivset söötu ning jõudis mängida ka Meistrite liigas ja Euroopa liigas.

Kui David Unionist edasi müüakse, teenib üleminekust osa ka Nõmme Kalju, kus president Kuno Tehva sõnul on edasimüügi protsent 10 ja 20 vahel.

Brightoni spordidirektor Mike Cave kirjeldas Davidit kui puhast number üheksat, kes on tugevate füüsiliste omadustega ja tõestanud oma võimet väravaid lüüa.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

premium liiga

jalgpalliuudised

00:10

Endine Nõmme Kalju ründaja liitus Premier League'i klubiga

18.08

Musiala kukkus teist korda väljakul kokku: mul on neuroloogiline häire

18.08

Manchester City võtmemängija Rodri alustab uut peatükki Barcelonas

18.08

Kane alustab Müncheni Bayerniga uue lepingu üle läbirääkimisi

18.08

Klaveness: Lamouri vallandamine näitab FIFA hirmupõhist juhtimist

18.08

Eesti Jalgpalli Liit karistas Tallinna JK Legioni väljakult lahkumise eest

18.08

Ametlik: Sappinen liitus Küprose klubiga

18.08

Tõugjas lõpetas mängupausi, aga Halmstad kaotas taas

18.08

Infantinot kritiseerinud FIFA tippjuht lahkus ametist

18.08

Paide Linnameeskonnaga liitus Colombia ääreründaja

sport.err.ee uudised

00:10

Endine Nõmme Kalju ründaja liitus Premier League'i klubiga

18.08

Tillisson võitis Eesti noorte meistrivõistlustel kolm kuldmedalit

18.08

Musiala kukkus teist korda väljakul kokku: mul on neuroloogiline häire

18.08

Glinka tuli Kingstonis raskest seisust välja ja võitis kümme geimi järjest

18.08

Jefanov valmistub esimeseks EM-iks, Teppan: ülipotentsiaalikas mängumees

18.08

ETV spordisaade, 18. august

18.08

Venus Williams pääses US Openile korraldajate kutsega

18.08

Manchester City võtmemängija Rodri alustab uut peatükki Barcelonas

18.08

Henri Drell jätkab karjääri Leedu kõrgliigas

18.08

Vaughters Tarlingi surmast: väiksemate rattavõistluste ohutus jätab soovida

18.08

Frida Karlssoni jälitajale esitati uus süüdistus

18.08

Kane alustab Müncheni Bayerniga uue lepingu üle läbirääkimisi

18.08

Williamsi õdede oodatud paarismängu naasmine lõppes napi kaotusega

18.08

Kullamäe: silm särab trennis ja mängunälg on tagasi

18.08

Klaveness: Lamouri vallandamine näitab FIFA hirmupõhist juhtimist

18.08

Eesti Jalgpalli Liit karistas Tallinna JK Legioni väljakult lahkumise eest

18.08

Kuuba piirdus MM-il ühe matšiga

18.08

Rannula: esimene koondiseaken on otsustava tähtsusega

18.08

Võrkpalliliit lõi suurtoetajaga käed veel kolmeks aastaks

18.08

Ametlik: Sappinen liitus Küprose klubiga

loetumad

17.08

Eesti teivashüppaja jäi Duplantisele silma: ta võitis ju U-20 MM-il hõbeda!

17.08

Jefimova: võin kindlasti öelda üht - olen enda üle uhke

17.08

Siim-Sander Vene karjäär jätkub Itaalia kõrgliigas

18.08

Rannula: esimene koondiseaken on otsustava tähtsusega

17.08

Brasiilias sai uue reegli esimeseks ohvriks väljakult lahkuma pidanud Neymar

18.08

Sulgpalli MM algas üllatustulemusega

18.08

Eesti Jalgpalli Liit karistas Tallinna JK Legioni väljakult lahkumise eest

18.08

Jacquelin vaimustas rattaproffe: ta tegi isegi rohkem kui temalt oodati

17.08

Lauri Markkanen on tulemas MM-valikmänguks Tallinna

18.08

Henri Drell jätkab karjääri Leedu kõrgliigas

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo