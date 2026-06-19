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Nõmme Kalju mängib eurosarja kodumängu Pärnus

Jalgpall
Eesti meeste jalgpallikoondis mängis viimati Pärnu Rannastaadionil 2016. aastal
Eesti meeste jalgpallikoondis mängis viimati Pärnu Rannastaadionil 2016. aastal Autor/allikas: Lembit Peegel
Jalgpall

Nõmme Kalju alustab oma tänavust euroteekonda Konverentsiliiga esimeses eelringis Põhja-Iirimaa pikaaegse valitseja Linfieldi vastu. Kalju peab oma kodumängu sealjuures Tallinna asemel Pärnu Rannastaadionil.

Kalju kolis euromängu kodust enam kui saja kilomeetri kaugusele mitmel põhjusel. Esiteks ei ole neil võimalik kodumängu pidada oma tõeliselt koduplatsil Hiiu staadionil, mis eurosarjanõuetele ei vasta. Vahepeal ka nende põhiliseks koduks olnud ja ka mullu Kalju avaringi mängu võõrustanud Kadrioru staadion läks U17 EM-finaalturniiri järel remonti ning ei ole samuti kasutatav; A. Le Coq Arenal ei saa Kalju mängida aga põhjusel, et vaid päev varem toimub seal FC Flora Meistrite liiga kohtumine, kirjutas Soccernet.ee.

Seetõttu jäigi lauale Pärnu Rannastaadion, mis suve alguses samuti kõvasti vatti sai: lisaks Pärnu Vapruse kodumängudele peeti seal kolm karikafinaali (U-19, naised, mehed), meeste koondise kodumäng Fääri saartega ja naiste koondise kodumäng Bosnia ja Hertsegoviinaga. "See oli ainus võimalik koht," ütles Kalju president Kuno Tehva portaalile.

Paari esimene kohtumine toimub 9. juulil Pärnu Rannastaadionil, kordusmäng Belfastis peetakse nädal hiljem ehk 16. juulil.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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