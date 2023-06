Eesti võitis Euroopa mängudel teise kuldmedali

Poolfinaalis tulemusega 29:28 poolatari Dominika Fileci alistanud Grents kohtus teisipäevases finaalis Türgi esindaja Kubra Kocakusiga, kelle üle teenis 30:27 võidu.

Eestile on see tänavustelt Euroopa mängudelt kolmandaks medaliks: Lisell ja Robin Jäätma triumfeerisid plokkvibu segapaaride võistlusel ja kergejõustiklane Rasmus Mägi oli meeste 400 meetri tõkkejooksus teine.

"Tegelikult ei osanud ma kullast unistada. Võtsin matš-matši haaval - vaatasin, kuidas üks läheb ja siis hakkasin teiseks valmistuma," ütles Grents pärast kullamatši. "Tase on kõrge. See on väga suur üritus – siia said ainult Euroopa parimad, kes võistlusele kvalifitseerusid, mitte need, kellel raha on. Minu finaalivastane oli eelmise aasta maailmameister, kellele ma mullu poolfinaalis kaotasin. Ma olin üllatunud, et ta finaalis nii passiivne oli, et võitsin teda 3:0," ütles Grents.