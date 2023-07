Astrid Johanna Grents: järgmisel aastal sihin MM-medalit

25-aastane Grents võitis Poolas Euroopa mängudel taipoksis kuldmedali kaalukategoorias -60 kg. Poksiga on ta tegelenud üheksa aastat. Finaalis Türgist pärit vastase alistanud Grents jäi turniiriga väga rahule. Suurtelt mängudelt koju toodud medal aitab taipoksi paremini laiemale publikule tutvustada.

"Igas kaaluklassis olid kaheksa Euroopa parimat ja korralduslik pool oli ka väga hea ja see oli väga suure mastaabiga üritus. Nii et mul on väga uhke tunne, et ma sain seal osaleda. Kuldmedal tähendab seda, et saan enda spordiala natukene laiemale publikule tutvustada. Taipoks ei ole Eestis veel nii populaarne. Kogub hoogu küll, aga nüüd saan seda veel suuremale publikule näidata kui enne," lausus Grents.

Oma treeningute kõrvalt tegutseb Grents Tallinnas ka treenerina. Tänu sellele on paranenud poksiringis tema analüüsivõime. Võistlustel peab ta enda tugevuseks rahulikuks jäämist, nõrkuseks aga vähest sportlikku agressiivsust.

"Võib-olla olen natukene liiga sõbralik võitleja, et mul on sellist sportlikku agressiivsust veel rohkem juurde vaja. Tahan ikkagi, et kõik sportlased läheksid tervena koju, et mul ei ole alati sellist tunnet, et peaksin neid täiesti knokki lööma," selgitas värske kuldmedalist. "Üks mu tugevus on see, et ma suudan ringis rahu säilitada ja mõelda. Kui ma lähen ringis emotsioonidega kaasa, siis hakkan vigu tegema."

Grents mängib klaverit ja maalib osavalt. Kunsti ja muusikaga tegeles ta enne kui jõudis 16-aastaselt poksini. Järgmisel aastal soovib ta tulla taipoksis maailmameistriks. Euroopa mängude medal on Grentsi sõnul seni võidetud medalitest tema jaoks kõige suurema väärtusega.

"Ma just esindasin Eesti olümpiakomiteed võistlustel. Ma pole seda varem saanud teha, et see oli väga võimas tunne. Siiani olen taipoksi MM-ilt kaks korda pronksmedaliga koju tulnud. Üks oli U-23 vanuseklassis ja teine eliidis. Kindlasti järgmisel aastal sihin MM-i medali poole," lisas Grents.