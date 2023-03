Ronaldo tähistas järjekordset ajaloolist tähist kahe väravaga

Veebruaris 38. sünnipäeva tähistanud Ronaldo jaoks oli neljapäevane mäng Portugali koondise särgis juba 197., millega ta läks kõigi aegade edetabelis mööda Kuveidi jalgpallurist Bader Al-Mutawast.

Portugal võitis uue treeneri Roberto Martineze juhendamisel mängu 4:0 ja kaks väravat lõi ka nende kapten, mis tähendab, et 20 aastat tagasi koondise eest debüteerinud Ronaldo on rahvusmeeskonna eest kokku löönud 120 väravat. Ka see tähistab meeste rekordit. Lisaks Portugalile ja Liechtensteinile kuuluvad EM-valiksarjas J-gruppi veel Bosnia, Island, Luksemburg ja Slovakkia.

Naiste seas kuuluvad rekordid Põhja-Ameerika mängijatele: Kristine Lilly esindas USA koondist aastatel 1987-2010 kokku 354 matšis, siiani mängiv Christine Sinclair on Kanada eest alates 2000. aastast 322 mänguga löönud 190 väravat.